Prijsanalyse bitcoin: Geen paniek!

Vorige week zette ik mijn frustraties over de uiterst saaie cryptomarkt uiteen. Zo was het ‘net-niet gevoel’ na een miskoop ineens te vergelijken met het sentiment op de cryptomarkt. Nu - precies een week later - is het huilen met de pet op, zou je kunnen stellen.

Die millennials waar ik vorige week over sprak en waar ik overigens zelf een van ben, die houden van bitcoin. En daarmee doel ik niet alleen op de potentie van bitcoin als betaalmiddel - zonder tussenkomst van een derde partij - maar ook op de potentie met betrekking tot de koers. Of misschien zelfs wel vooral de mogelijkheden van de koers.

The sky is the limit

Zo kon een kleine 100 euro in 2013 je in 2017 bijna 20.000 euro opbrengen. Zeer aantrekkelijk als u het mij vraagt. The sky is the limit. Je kan immers ‘slechts’ je inleg verliezen, terwijl je opwaartse potentie veel hoger is.

Spannend, uitdagend en dynamisch, zo vinden millennials. En als het dan even stilvalt - een koersdaling of stijging van een procent of 2 per dag - zoals vorige week, dan vinden zij, of eigenlijk wij, dat maar saai.

Bedankt hè!

Het was alsof de goden mijn smeekbede van vorige week hadden gehoord, want nog geen twee dagen het publiceren van mijn stuk begonnen de koersen als een malle te hollen. Maar er ging wel iets mis: ze holden in de verkeerde richting, omlaag dus...

Ik mag echter niet zeuren, beweging is beweging en daar had ik immers om gevraagd. De markt heeft behoorlijk de pee in, hoera!

#CryptoTwitter

Zo blij als ik ben, zijn de meeste millennials blijkbaar niet. Op #CryptoTwitter, het walhalla van de cryptogemeenschap, was de vreugde ver te zoeken. Hier vindt u trouwens doorgaans het laatste nieuws, de beste én de slechtste charts en de meest onnozele én waardevolle discussies, allemaal op één plek. Laat ik het zo stellen: er is voor ieder wat wils.

Door de koersdaling stroomde CryptoTwitter vol met huilende millennials die - zo angstig als ze waren - twijfelden of ze hun totale positie moesten verkopen.

Hallo millennial, mag ik u er even aan herinneren dat de koers van bitcoin YTD op een plus van 119% staat. Geduld is een schone zaak.

Ik herhaal: geduld is een schone zaak. Wie wil huilen met de pet op hoort duidelijk niet in deze markt thuis. Zet uw pet af, pink uw traantje weg en win advies in bij de ‘goudgekkies’, over hoe om te gaan met een - in uw ogen - trage en volatiele markt. Zij weten er namelijk alles van.

Even de onderbuik narekenen

Kijkend naar het verdriet op CryptoTwitter, terwijl ik intussen aan mijn onderbuik voel, lijkt er een kortstondige bodem in zicht. Maar ja, wie is mijn onderbuik om daar wat van te vinden.... Tijd om er even een aantal berekeningen op los te laten en daarvoor moeten we toch echt even dieper de grafiek in duiken.

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen: op de daggrafiek bevindt de koers van bitcoin zich nog steeds in een neerwaartse trend. De koers hangt momenteel onderin het trendkanaal en lijkt daar inderdaad steun te hebben. Zat m’n onderbuik dus toch goed.

Op de vier-uursgrafiek zien we dat het laatste low op een lager volume is neergezet dan het vorige (van 22 november). Het volume hoort in principe de trend te bevestigen. Hier zien we momenteel dus divergentie plaatsvinden.

Dat zou een potentiële trendomkeer indiceren. Ook de RSI maakt hogere lows, terwijl de koers lagere lows optekent. Het terugschieten van de RSI richting het 30-70-kanaal levert dan ook een kortetermijn-koopsignaal op.

Zowel het volume als de RSI indiceren dat de kans op (tijdelijk) herstel groot is. De bevestiging vindt echter pas plaats wanneer de RSI terug het 30-70-kanaal inschiet.

Samenvatting