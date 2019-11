Prijsanalyse bitcoin: richting $7500

Bitcoin en cryptocurrencies zijn een groeiend probleem. Althans, als we de directeur van de FBI mogen geloven. Dat gaf hij aan tijdens een hoorzitting met oud-presidentskandidaat Mitt Romney.

Vorige week kwamen de notulen van het gesprek tussen FBI-directeur Christopher Wray en oud-presidentskandidaat Mitt Romney naar buiten. Daaruit bleek dat Wray niet te spreken was over de blijvende interesse van criminelen in cryptocurrencies.

Regulering

Romney legde de FBI-directeur het volgende voor: “Ik zit niet in de Bankcommissie. Ik heb geen flauw benul van hoe cryptocurrency werkt. Ik zou denken dat het moeilijker is om je werk uit te voeren als we het geld niet kunnen volgen omdat het geld voor ons verborgen is, en ik vraag me af of de opsporings- en handhavingsautoriteiten in ons land iets moeten met cryptocurrency.”

Wray kwam terug met het volgende commentaar: "Voor ons is cryptocurrency een belangrijk issue en we kunnen vrij gemakkelijk extrapoleren dat het probleem steeds groter zal worden. Of cryptocurrency nu wel of niet het onderwerp moet zijn van enige vorm van regulering kan ik moeilijker beoordelen.”

Niet erg anoniem

Over welke cryptocurrencies het precies gaat, is niet duidelijk. Wel resulteerde dit gesprek in een hoop ophef. Of die ophef terecht is, is de vraag. Het aantal criminele transacties met onder andere bitcoins is de afgelopen jaren namelijk fors afgenomen. Ook criminelen worden steeds slimmer: blockchaintransacties zijn makkelijk te volgen. Iedereen die in de blockchain wil kijken, kan dat doen.

Zo is vermogen dat van a naar b wordt verplaatst, heel makkelijk traceerbaar doordat de bitcoinblockchain pseudonimiteit – en niet anonimiteit – garandeert. We weten pas wie er achter een transactie zit als bitcoins worden gekocht of verkocht en in aanraking met het ‘gewone’ financiële stelsel komen. Hierop wordt inmiddels steeds beter gelet en ook Nederlandse cryptobedrijven zullen er vanaf januari 2020 op toezien.

Na de ophef over de uitspraak van Wray daalde de koers van bitcoin ineens fors. Opvallend was dat dit samenviel met een driehoekspatroon.

De vooruitzichten

Kijkend naar de 4-uursgrafiek is duidelijk te zien dat de koers neerwaarts uit de driehoeksformatie gebroken is, waarna de koers precies op $8.700 steun ondervond. Dit was tevens het koersdoel van de formatie.

De koers vindt momenteel steun op de zwarte steunlijn, die eerst fungeerde als weerstandslijn. Te zien is dat de RSI behoorlijk laag zit en het lijkt nu even wachten op positieve divergentie. In dat geval heeft de koers binnen ongeveer een week opwaarts potentieel tot $9.000.

Op de daggrafiek is te zien dat de koers van bitcoin nog steeds in een neerwaartse trend beweegt. Om deze neerwaartse trend te ontvluchten, dient de koers boven de $9.000 uit te komen.

Ik verwacht echter dat de weerstandslijn voorlopig nog te sterk zal zijn. Als deze neerwaartse trend zich voortzet, zal een bodem rond de $7.500 in het verschiet liggen.

Samenvatting