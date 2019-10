Prijsanalyse bitcoin: 42% stijging in een dag

Het kan u niet zijn ontgaan, afgelopen week steeg de koers van bitcoin in een dag tijd met maar liefst 42%. Dat was de grootste stijging in zo’n kort tijdsbestek sinds 2011. De geruchtenmachine ging aan en op sociale media werd volop gespeculeerd over de reden achter deze stijging.

The previous two times Bitcoin saw a >40% daily gain, it was trading at $0.40 and $5.65.



Today, Bitcoin’s 42% swing is the 3rd largest daily gain in price history.



Data via @coinmetrics pic.twitter.com/PKHQgNlSUy — Yassine Elmandjra (@yassineARK) October 26, 2019

Een stijging wordt veroorzaakt doordat er meer kopers dan verkopers zijn. Er vloeiden dan ook miljarden de markt op. Dat geld moest ergens vandaan komen. Uit China? Centrale banken of institutioneel geld? Ik zet de verbanden even voor u op een rijtje.

Futures Bakkt

Het futuresplatform Bakkt is nog maar een maand live. Experts verwachtten veel van Bakkt, maar hoge volumes bleven uit. Tot afgelopen vrijdag.

ICYMI: Friday's Bakkt Bitcoin Monthly Futures:



?? Traded contracts: 1183 (+257%) (New ATH ??)

?? Day before: 331

?? All time high: 1183



*bleep blop* tip sats: https://t.co/TF6sNUwWpO ?? pic.twitter.com/xor4Q0fNxc — Bakkt Volume Bot (@BakktBot) October 26, 2019

Het volume van Bakkts bitcoinfutures kwam boven de 1000 stukken uit en zette een all time high. Eén future staat gelijk aan één bitcoin - het absolute bedrag is dus alsnog te verwaarlozen, maar de dienst is ook zeker niet afgeschreven.

China all-in op blockchain

Op vrijdag gaf de Chinese president Xi Jinping commentaar op blockchaintechnologie. Het bleek – teven alle verwachtingen in – ontzettend positief te zijn, iets wat handelaren overrompelde en het handelsvolume op de Chinese exchanges liet oplopen. Niet veel later begon de koers te stijgen.

"Het is bullish voor de crypto-industrie in het algemeen, als de leider van een van 's werelds grootste economieën blockchain-technologie zo omarmt," zei senior marktanalist Mati Greenspan van online brokerplatform eToro. "Bitcoin is, zoals we weten, een centrale speler in de blockchain-industrie."

CME futures

Op de een of andere manier heeft het aflopen van CME’s bitcoinfutures ook altijd een effect op de koers. Dat ondanks het feit dat de futures van de CME niet gebackt zijn door bitcoin. Meestal beweegt de koers bij het aflopen van de bitcoinfutures rond de 10%, omhoog of omlaag.

$BTC CME Futures closed today at $8715



The current price of Bitcoin has been ranging in upper $9ks all the way to high today over $10.500



All the gap boys are going to have a heyday when CME futures open back up Sunday night with currently around a $1000 gap down to $8715 pic.twitter.com/Kpak5mzQCT — Josh Rager ?? (@Josh_Rager) October 26, 2019

Al met al een interessante samenloop van omstandigheden, die prachtig op de grafiek van bitcoin te zien is. Op de daggrafiek is te zien dat bitcoin in twee candles meer dan $2500 steeg.

De enige technische beweging die hieraan ten grondslag lag, is de positieve divergentie tussen 29 september en 26 oktober. Die was echter helemaal niet sterk. Het volume ging mee – dat de trend hoort te bevestigen.

Nu is te zien dat het volume op de lange termijn wat afzwakt. De 4-uursgrafiek toont de koersstijging van bitcoin op 25 en 26 oktober. Ook in dit timeframe is te zien dat het volume afzwakt, wat al een kortstondige neerwaartse beweging tot gevolg had.

Rond $9260 en rond $9080 liggen steunlijnen. Het is nu niet in te schatten hoe sterk deze steunlijnen zijn. Het lijkt er momenteel op dat de koers weer terug in het grotere neerwaartse trendkanaal wordt gepusht. Dit trendkanaal ontstond eind juni. Voor een uitbraak uit dit trendkanaal is enorm veel volume nodig en een koers van boven de $10.000.

Samenvatting