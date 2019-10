Prijsanalyse bitcoin: Satoshi's lightning

Bitcoin wordt, als betaalmiddel, nog steeds volop bekritiseerd. Zo is de koers te volatiel, zijn de transactiekosten te hoog en is de opdeelbaarheid in combinatie met de schaarste uiterst onhandig.

Onlangs heeft de Oxford English Dictionary (OED), uitgegeven door de Oxford University Press, officieel het woord “Satoshi” aan haar database toegevoegd.

satoshi, n.: De kleinste monetaire eenheid in het ditigale betalingssysteem van bitcoin, gelijk aan een honderd miljoenste van een bitcoin.

Eén satoshi is gelijk aan 0,00000001 bitcoin en dat is volgens experts uiterst onhandig. Een schaarse munt zou namelijk, zeker bij een hoge koers, veel verder opdeelbaar moeten zijn. Daarom gingen de developers van bitcoin hard aan de slag.

Lightning Network

Een laag bovenop het bitcoinprotocol maakt het verder opdelen van bitcoin mogelijk. Het Lightning-netwerk, zoals deze laag wordt genoemd, moet zorgen voor goedkope en snelle transacties die niet on-chain plaatsvinden.

De mooie bijkomstigheid is dat de transacties die via Lightning worden gedaan en dus niet on-chain plaatsvinden, tot in de oneindigheid kunnen worden opgesplitst.

Dat zijn dus drie vliegen in één klap. Het werkt als volgt. Persoon A opent op de Lightninglaag een kanaal met persoon B. Dit kanaal wordt een payment channel genoemd. Voordat zo’n kanaal gebruikt kan worden, moet het eerst worden gevuld met bitcoins.

Als er bitcoins in het kanaal zitten, kunnen deze over en weer worden verplaatst. Dit gebeurt dus off-chain. Zie het als het bijhouden van de biertjes in de kroeg, door de kroegbaas.

Aan het einde van de avond, week of maand moet er worden afgerekend. Deze transactie vindt wel on-chain plaats en komt dus in de blockchain, de onderlaag, het protocol zelf, terecht.

Nu hoor ik u denken: “Ja heel leuk en aardig, maar dan moet ik met iedereen dus een kanaal openen?” Nee dat hoeft niet: als persoon A en B een kanaal geopend hebben dan hoeft persoon C alleen met persoon A een kanaal te openen om persoon B te kunnen betalen.

Iedereen raakt zo dus met elkaar verbonden. De wallet berekent de op dat moment goedkoopste route om persoon B te kunnen betalen. Een off-chain Lightningtransactie kost niet meer dan 0,002 cent, is razendsnel en dus oneindig opdeelbaar.

Lightning is nog in de bètafase, dus voorlopig vinden de meeste transacties nog plaats op de bitcoin-blockchain. Maar binnen afzienbare tijd zal dit gaan veranderen.

De koers

De koers van bitcoin ligt de afgelopen weken behoorlijk stil. Sinds hij in een kortstondige neerwaartse tred terechtgekomen is, is de vraag of we steun houden op $7300 of dat we opnieuw de $6300 zullen gaan zien.

Sinds de top van iets minder dan $14.000, eind juni, is de koers bijna gehalveerd en bevindt hij zich weer in rustig vaarwater. De koers schommelt dan ook nog steeds tussen de schuine witte lijnen.

Momenteel is tussen de witte stippellijn een kleine broadening formation in de maak. Om deze formatie af te maken zou de koers verder moeten stijgen. Vooralsnog zien we echter een neerwaartse trend.

Het wachten is op een uitbraak door een van de twee witte lijnen, om te zien of we een nieuwe bull- of bearmarket ingaan.

Samenvatting