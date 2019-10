Prijsanalyse bitcoin: Digitaliseer jezelf

De DEX, beter bekend als de Decentralized Exchange. Een exchange, maar dan decentraal. Te mooi om waar te zijn? Zeker niet. Ze schieten namelijk als paddenstoelen uit de grond.

In de dertiende eeuw vond handel in de Vlaamse stad Brugge plaats in een huis dat ofwel eigendom was van ene Van der Beurse, ofwel een beurs (portemonnee) aan de gevel had hangen. In ieder geval wordt er gesuggereerd dat de naam Beurs hieruit voortgevloeid is. Pas in het begin van de negentiende eeuw werden de London Stock Exchange en New York Stock Exchange opgericht.

Even een sprongetje naar 2000: toen werden de schreeuwende mannen in mooie pakken vervangen door beeldschermen en ging men van fysieke handel over op een hybride systeem. Wonderbaarlijk genoeg is er nog steeds sprake van openings- en sluitingstijden ondanks de hoge graad van automatisering.

Cryptohandel

De komst van crypto’s – in welke vorm dan ook - is iets dat de traditionele oude garde maar lastig kan verteren. De handel in crypto’s en de handel op de beurs hebben volgens hen weinig met elkaar gemeen. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen beleggen en speculeren.

Toch is er onderliggend wel degelijk veel overlap. De handel in deze producten ontstond namelijk uit het niets en betreft slechts het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Er is een centrale partij waar je aanklopt en net als op de reguliere markt gaat men op zoek naar de laagste handelscommissies.

Het grootste verschil: cryptobeurzen zijn dag en nacht open. Er is namelijk altijd wel iemand op de wereld die jouw stukken voor een bepaalde prijs wil hebben.

Digitaliseer jezelf

Naast cryptobeurzen is er ook nog een hybride vorm, namelijk digitale effecten. Een grote kans dat u nog nooit van de term ‘digitalized assets’ gehoord hebt. Toch bestaan deze ook: een met behulp van cryptografische technologie digitaal gemaakt bezit. Een toekomst met het digitaliseren van huizen, auto’s, voetballers en ZZP’ers is dan ook mogelijk.

Voordeel: er zijn geen miljoenen meer nodig om naar de beurs te gaan en op de beurs genoteerd te blijven.

Bitcoin verhandelen

Even terug naar de cryptobeurzen: daar wordt door beursfanatiekelingen maar vies naar gekeken. Ook de meeste cryptospeculanten – laten we ze voor de grap maar even zo noemen – zijn niet zo weg van die cryptobeurzen.



Bitcoin is in 2008 het leven geroepen omdat een zekere Satoshi Nakamoto het noodzakelijk vond om een systeem te hebben waarin een derde partij (’third party’) de boel niet kon laten omvallen. Daarom kent dit systeem (bitcoin) geen derde partij.

Toch moesten stukken wel verhandeld kunnen worden en zo ontstonden de exchanges: gevaarlijk logge, half gereguleerde beesten zonder garantiestelsel, iets waar Satoshi zich voor zou schamen.

Van CEX naar DEX

Sinds een aantal maanden is er in de cryptowereld een nieuwe trend. De DEX, beter bekend als de decentrale exchange. U kent vast de term DEFI (Decentralized Finance): nieuwe decentrale oplossingen voor financiële producten en diensten.

Los van die derde partij die de exchanges zijn, kunnen transacties op een exchange niet worden gecheckt. Ze vinden immers niet plaats op de – open database – blockchain, maar binnen de exchange zelf. Hierdoor is transparantie heel lastig en bestaat de kans op manipulatie in deze – ietwat – ongereguleerde markt.

De verwachting is dat de DEX de nieuwe CEX wordt, waarbij manipulatie minder snel mogelijk is, het risico van een derde partij wegvalt, de kosten lager zijn, en er direct van persoon tot persoon gehandeld kan worden zoals het ooit door Satoshi bedoeld was.

De koers

Pakken wij er tot slot nog even de grafiek van de CEX Bitstamp erbij. Hier is enorm veel data van beschikbaar, iets waar technisch analisten van smullen.

Kijkend naar de grafiek ligt deze er rustig bij: de koers bevindt zich tot op heden nog steeds in een kleine neerwaartse trend.

De koers heeft nog ruimte tussen de twee neerwaarts lopende lijnen. Deze lijnen vormen samen een kortetermijn-neerwaartse trend.

Rond de $7300 ligt momenteel een zeer sterke steunlijn. Mocht de koers hier doorheenzakken, dan zal de neerwaartse trend worden voortgezet en kan de koers richting de $5500 zakken. Onder de steunlijn liggen namelijk behoorlijk wat stoplossen. Het ligt echter niet in de lijn der verwachting dat de koers tot onder de steun zakt.

Voor 20 december zou de koers hoogstwaarschijnlijk richting moeten kiezen: een uitbraak boven de witte lijn óf doorzakken onder de $7300. De komende periode zal de koers naar verwachting tussen de $7300 en de $8600 schommelen. We gaan dus vermoedelijk een aantal saaie weken tegemoet.

Samenvatting