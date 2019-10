Prijsanalyse bitcoin: nog geen safe haven

Zes oud-centraal bankiers kwamen afgelopen vrijdag met een opmerkelijk memorandum naar voren. Hierin uiten zij hun zorgen over het huidige beleid van de ECB.

Afgelopen vrijdag publiceerden zes oud-centraal bankiers, onder wie Nout Wellink, een memorandum waarin ze kritiek leveren op de weg die de ECB sinds de komst van Mario Draghi is ingeslagen. Het is opzienbarend dat deze bankiers een front vormen waarbij zij de ECB de rug lijken toe te keren.

Het beleid van de ECB ligt al maanden onder vuur. Eerder deze maand nam ook Klaas Knot afstand van het huidige beleid van de centrale bank. En Nout Wellink deelde eerder al zijn zorgen met de opmerking “we dansen op een vulkaan.”

Het memorandum

Het memorandum van de zes begint met een herhaling van de in 1998 gestelde definitie van prijsstabiliteit en het eerder opgestelde Verdrag van Maastricht. Bij prijsstabiliteit zou de inflatie onder de twee procent moeten liggen.

De ECB heeft daar een inflatiedoelstelling van 2% van gemaakt, die al jaren niet wordt gehaald. De voormalige centrale bankiers vinden dit geen reden voor een renteverlaging. Zij zijn van mening dat het huidige beleid van de ECB zelfs in strijd is met het Verdrag van Maastricht.

“Vanuit een economisch standpunt financiert de ECB overheidsuitgaven, wat conform het Verdrag van Maastricht verboden is.”

De groep verontruste oud-bankiers geeft duidelijk te kennen dat het opkoopbeleid allang geen positieve effecten meer heeft op economische groei. Daarnaast baart de negatieve rente hen ernstig zorgen.

“De negatieve impact van een ultralaag renteklimaat is merkbaar in het bancaire systeem, bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, en sijpelt zo door in de gehele financiële sector.”

Volgens de zes resulteert de zoektocht naar rendement in zeepbellen op de financiële markten, wat uiteindelijk kan resulteren in een zware correctie of zelfs een diepe crisis. Als laatste wordt er gesteld dat hoe langer het beleid van verruiming en negatieve rente voortduurt, hoe groter de kans op een forse terugslag is.

“Als er een grote crisis uitbreekt, is deze van een geheel andere aard dan die we tot nu toe hebben gezien De ECB loopt gevaar dat het einde van haar controle over geldcreatie in zicht is.”

Bitcoin in tijden van crisis

In tijden van crisis doen waardevaste assets het goed. Mensen parkeren hun geld in de zogenoemde safe havens, zoals bijvoorbeeld edelmetalen. Als antwoord op de crisis in 2008 was daar Bitcoin. Een middel om waarde – online – van persoon tot persoon te kunnen verplaatsen zonder tussenkomst van een derde partij.

Voor nu is bitcoin in het rijke Westen, waar de economie – tot op heden – nog redelijk floreert, een dienst voor de doemdenkers. Wel wordt er, nu er mogelijk een crisis aankomt, steeds meer aandacht besteed aan een cryptomunt zonder die derde partij (lees: bank) die het systeem omver kan trekken.

Ondanks dat valt er nog niks te zien van een toenemende vraag naar bitcoin. De koers bevindt zich in een neerwaartse trend en zal hier voorlopig nog wel even in blijven zitten.

Zolang de koers niet onder de onderste witte lijn komt, zal er geen paniek op de markt ontstaan. Rond $7.330 ligt namelijk een zeer sterk steunpunt. Op deze plek kruisen de horizontale blauwe en de witte steunlijn elkaar.

Pas bij een uitbraak boven de bovenste witte lijn zal een nieuwe opwaartse trend worden ingezet. De verwachting is dat de koers de komende weken tussen de twee witte lijnen zal bewegen.

Samenvatting