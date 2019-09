Prijsanalyse bitcoin: BAKKT ze nog niet zo bruin

Na een jaar wachten is het eindelijk zo ver. Het eerste ‘fysieke’ handelsplatform voor bitcoin-futures, BAKKT, opende vannacht haar deuren.

Tot op heden reageert de markt niet tot nauwelijks en dat is ook niet zo vreemd. Het volume op het platform blijft namelijk enorm achter.

Eindelijk een handelsplatform

Om 4 uur vannacht werd het futuresplatform operationeel en kon de handel in bitcoin-futures eindelijk beginnen. Naar deze lancering is lang uitgekeken, omdat de toezichthoudende instantie – de Commodities Futures Trading Commission – BAKKT meerdere malen geen goedkeuring wilde verlenen. De risico’s zouden te groot zijn.

In juni werd aangekondigd dat de CFTF een vergunning had afgegeven en kon de handel zo snel mogelijk worden opgestart. Op 6 september begon BAKKT al met het aannemen van funds middels BAKKT-Warehouse, waardoor de betreffende partijen vanaf de start konden handelen in bitcoin-futures.

Het bijzondere aan BAKKT is dat het bitcoin-futures aanbiedt met ‘echte’ bitcoins als onderliggende waarde. Hierdoor vindt er dus een ‘bitcoin settlement’ plaats, en geen afrekening in euro’s of dollars.

Gereguleerde handel

Daarnaast is het platform in het bijzonder bedoeld voor institutionele partijen, die via BAKKT op een veilige en gereguleerde manier deel kunnen nemen in een ongereguleerde markt.

Tot op heden was de bitcoinmarkt voor grote spelers namelijk lastig op een gereguleerde manier te bereiken. Het feit dat ICE – het moederbedrijf van de NYSE – achter de oprichting van BAKKT zit én dat Microsoft een van de grootste investeerders in het platform is, is natuurlijk vertrouwenwekkend.

Vele analisten beschouwen de livegang van BAKKT als een van de grootste gebeurtenissen sinds de komst van bitcoin en stellen dat dit de koers van bitcoin naar recordhoogtes kan stuwen. Ook is er kritiek. Zo zouden grote partijen met behulp van deze bitcoin-futures de bitcoinmarkt fors kunnen manipuleren. De markt is nog ontzettend jong en beslaat slechts 180 miljard.

Reactie

Vooralsnog is geen van beide gebeurd. De koers reageert nauwelijks. Met een min van 0,62%, ligt de markt ronduit plat. En dat is niet zo vreemd: in de negen uur dat het platform nu up-and-running is, zijn er slechts 28 stukken verhandeld. Dat staat gelijk aan nog geen 280.000 dollar. Een lachertje dus.

Er is een kans dat dit een tactiek is om de toezichthouder niet in de kaart te spelen. Op deze manier wekt het platform vertrouwen en laat het zien dat marktmanipulatie in dit stadium niet mogelijk is.

Het is afwachten hoe de volumeontwikkeling de komende weken zal verlopen. De omzetten op het platform zullen flink moeten toenemen om de verwachtingen waar te kunnen maken.

De koers

De bitcoinkoers bevindt zich nog steeds in die enorme driehoek, die zich kenmerkt door horizontale bodems en toppen die steeds lager worden. Vroeg of laat zal de koers uitbreken, met een beweging van 20 á 30% tot gevolg.

Op het moment van uitbreken kunnen posities ingenomen worden. Een stoploss kan onder de horizontale lijn op $9.460 worden gehangen, en een limit order kan worden ingelegd boven de $10.980.

Samenvatting