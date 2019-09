Er wordt al weken gespeculeerd over de komst van de Libra. Een wereldmunt die uitgegeven wordt door Facebook doet de nekharen van menig centrale bankier rechtovereind staan. Facebook staat nu nog meer onder druk dan ooit.

Na vele hoorzittingen in de Amerikaanse Senaat spreken vertegenwoordigers van de Libra Association vandaag met 26 centrale bankiers over de risico’s voor de stabliliteit van het mondiale financiële systeem die de komst van een wereldwijde cryptomunt – uitgegeven door Facebook - met zich meebrengt.

De laatste keer dat Libra sprak met beleidsmakers was op 18 juni. In de openbare hearing deed hoofd Calibra David Marcus hard zijn best om zich staande te houden. Het gesprek van vandaag zal dieper ingaan op vragen van de centrale bankiers. Die zullen hun bevindingen onder andere delen met de ministers van Financiën van de G7, in een rapport dat in oktober wordt verwacht.

Men is bang dat Libra bij wijdverbreid gebruik een gevaar zal vormen voor de stabiliteit van het financiële systeem. Naar verluidt liet Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, eerder deze week al weten dat hij de ontwikkeling van het huidige concept van Libra in Europa niet goed kan keuren.

Vooralsnog staat de komst van Libra gepland voor 2020. Facebook is dus optimistisch gestemd. De vraag is echter nog steeds Libra er überhaupt mag komen. Wordt vervolgd…

Bitcoin

De bitcoinmarkt ligt er ontzettend rustig bij, met een volatiliteit van 2,59% in de afgelopen 30 dagen. De koers is ten tijde van dit schrijven precies 0,52% lager dan zeven dagen geleden.

Handelaren kijken gespannen vanaf de zijlijn toe. De koers bevindt zich namelijk aan de vooravond van een grootse uitbraak.

Sinds drie maanden bevindt de koers zich in dit driehoekspatroon, dat zich kenmerkt door horizontale bodems en lagere toppen. Bij een uitbraak uit dit patroon zal er een forse koersbeweging plaatsvinden. Deze uitbraak dient echter wel gepaard te gaan met hoog handelsvolume.

De koersuitbraak kan de koers $3.000 omhoog (45% kans) of omlaag sturen. Op het moment van uitbreken kunnen posities ingenomen worden. Een stoploss kan onder de horizontale lijn op $9.460 worden gehangen, en een limit order kan worden ingelegd boven de $10.980.

Samenvatting