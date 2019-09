Negatieve rente. Het lijkt niet de vraag of, maar wanneer dit fenomeen zijn intrede zal doen.

Dat blijkt uit een artikel van Marcel de Boer in het FD vanmorgen. Volgens hem stellen analisten dat het niet meer lang zal duren voordat de consumenten moeten gaan betalen voor het bij een bank stallen van hun spaargeld.

De depositorente is -0,4%, dus dienen banken sinds kort te betalen voor het stallen van hun overtollige liquiditeiten bij de ECB. Het gaat tot nu toe om een bedrag van slechts 5% van hun winst. Dit kan echter rap omslaan wanneer de rente nog verder wordt verlaagd.

Wie gaat dat betalen?

Deze kosten zullen vroeg of laag moeten worden doorberekend aan de klant. De rekeninghouder. Dit kan door de negatieve rente op spaartegoeden door te berekenen, maar ook andere producten zoals de betaalrekening kunnen duurder worden.

Eerder deze maand veroorzaakte topman Ralph Hamers van ING een hoop ophef onder de Nederlandse Twitteraars. Negatieve rente blijkt niet iets waar het volk - om iedereen maar over een kam te scheren - op zit te wachten.

Wat dan?

De lage rente raakt niet alleen de banken en dus de rekeninghouders, maar ook de huizen- en de aandelenmarkt. Huizenprijzen stegen naar recordhoogte omdat lenen zo goedkoop is. Bedrijven kopen middels goedkope leningen hun eigen aandelen op. En meer Nederlanders zijn gaan beleggen omdat de spaarrekening, mede door de lage rente en inflatie, niet meer rendeert.

En waar gaat het spaargeld straks heen, als negatieve rente op de spaarrekening een feit is? Vele markten hebben al last van bubbelvorming. Worden de bubbels dan nog verder opgeblazen?

Mogelijke vluchthavens zijn edelmetalen of crypto’s. Die zijn immers niet onderhevig aan negatieve rente én profiteren van inflatie. Ik kan me dan ook indenken dat vele particulieren deze opties onder de loep zullen nemen.

Momenteel is daar nog niks van te merken. Bitcoin doet het met een min van 0,56% namelijk niet geweldig. De overige altcoins weten geen duidelijke kant te kiezen en sommige staan licht in de plus, andere licht in de min. De enige uitschieter is EOS met een plus van meer dan 7%.

De koersgrafiek van bitcoin ligt er nog even mooi bij als vorige week. De koers loopt nog steeds in een driehoek. Deze driehoek kenmerkt zich door een horizontale bodem en toppen die steeds lager worden, en wordt ook wel een Descending Triangle genoemd.

Deze formatie is in principe negatief aangezien verkoopdruk steeds op een lagere koers plaatsvindt. De kans op een neerwaartse uitbraak is dan ook 55%. Doorgaans breekt deze formatie uit op 75 à 80% van de driehoek en dat zou betekenen dat er voor eind september een grote koersbeweging zal plaatsvinden. Deze beweging zal een omvang van minstens 3.000 dollar hebben.

Op het moment van uitbreken dient het volume enorm toe te nemen. Pas als dit het geval is, kunnen posities worden ingenomen: vlak boven de witte weerstandslijn en vlak onder de horizontale witte steunlijn.

Samenvatting