Prijsanalyse bitcoin: Eind in zicht

De aandelenmarkt staat – volgens experts – al een poosje aan de rand van de afgrond. Het einde van de bull market lijkt nabij, maar wanneer het moment precies daar is, weet niemand.

Of toch wel? Topmannen van een aantal toonaangevende bedrijven, insiders dus, verkopen hun aandelen. Zouden zij meer weten?

10.000.000.000 dollar

Voor de vijfde maand op rij verkocht het hogere management van een aantal grote bedrijven voor meer dan tien miljard dollar aan aandelen.

Alleen al in de afgelopen week verkochten topmensen van Salesforce, Slack, Chipotle en Home Depot een deel van hun aandelen. Ook Tim Cook van Apple kan inmiddels aan het lijstje verkopende insiders worden toegevoegd.

Puur toeval?

De laatste keer dat topmensen vijf maanden achtereen voor meer dan tien miljard dollar per maand aandelen verkochten – al betekende dat toen meer omdat de markt toen kleiner was – was in 2006 en 2007. Vrij direct daarna volgde de crisis. Nu rijst de vraag: is de verkoop van deze aandelen puur toeval, of weten verkopende insiders meer?

Een van de redenen voor de verkopen die wordt aangedragen, is dat men een lagere winstdeling wil compenseren door een deel van de aandelen te verkopen. Een andere reden is het afnemende vertrouwen in de toekomst van het bedrijf of in de (bredere) aandelenmarkt in zijn algemeen.

Intussen in India

Intussen merkt men in India dat het aantal autoverkopen drastisch afneemt en kan er wellicht geconcludeerd worden dat de omzet en winstgevendheid van die bedrijfstak omlaag gaat.

Een verminderde vraag naar auto’s wijst op lagere consumentenbestedingen, hogere werkloosheid enzovoorts. Is het einde van de bull market na meer dan tien jaar nu toch in zicht?

De aankomende crisis

Wie zich wil indekken tegen een eventuele ineenstorting van de aandelenmarkt en een naderende huizenmarkt-, schulden- en/of bankencrisis zoekt naar uitwegen.

Uit recent onderzoek bleek dat bijna 10% van de rijken in India de komende drie jaar een deel van hun vermogen richting crypto’s wil verschuiven. Dat betekent dat crypto’s populairder zijn dan kunst, maar (nog) niet meer gewild dan goud of vastgoed.

Tot op heden is de markt van cryptocurrencies nog vrij klein, ruim 250 miljard dollar, en stelt daarmee op het totaal niet zo gek veel voor. Toch is het de moeite waard om hem in de gaten te houden. Bitcoin noteert vandaag op een plus van 2,3% en vrijwel alle altcoins in de top tien volgen. Op bitcoin cash en bitcoin SV na: die doen het nog iets beter dan bitcoin.

Over bitcoin kunnen we kort zijn: de koers van de cryptomunt bevindt zich ten tijde van schrijven nog steeds in een driehoek – maar wel in een andere dan vorige week. De bodem is nu horizontaal.

De reden voor de verschuiving van deze lijn is logisch: het volume bleef tijdens de uitbraak achter en daarom kon die niet bevestigd worden.

Momenteel bevindt de koers zich in een descending triangle. Deze formatie is in principe negatief aangezien verkoopdruk steeds op een lagere koers plaatsvindt. De kans op een neerwaartse uitbraak is dan ook 55%.

Toch blijft ook een opwaartse uitbraak uit de driehoek (met 45%) een reële kans houden. Posities kunnen worden ingenomen vlak boven de witte weerstandslijn en vlak onder de horizontale witte steunlijn. Een uitbraak uit dit patroon kan de koers 3000 dollar opwaarts of neerwaarts laten bewegen.

Samenvatting