Prijsanalyse bitcoin: Forse uitbraak op komst

De koers van bitcoin had het vorige week zwaar te verduren. In de nacht van 13 op 14 augustus stortte de cryptomunt in één klap in elkaar. De koers viel, tot grote schrik van cryptoliefhebbers, van rond de $12.300 richting de $10.000.

Een dag later belandde de koers op een dieptepunt van $9.440.

Ten tijde van dit schrijven is de bitcoin weer aardig opgekrabbeld en noteert deze een plus van ruim 3%. Daarmee doet de cryptomunt het over het algemeen beter dan de rest van de altcoins.

Alleen Binance Coin, Bitcoin SV en Ether doen het nog beter dan bitcoin.

Stijging uitgedrukt in dollars



Stijging uitgedrukt in bitcoin

Lancering BAKKT

Achter de stijging van bitcoin zit waarschijnlijk de aankondiging van de livegang van BAKKT. Op 18 augustus werd bekend gemaakt dat het bitcoin futures platform op 23 september officieel haar deuren opent. Na deze aankondiging steeg de koers met bijna $1.000.



Het bitcoin futures platform van BAKKT is een langverwachte nieuwe toetreder op de markt. Hier zijn twee zeer belangrijke redenen voor.

Ten eerste is BAKKT het dochterbedrijf van ICE, tevens eigenaar van de NYSE. Dat stemt de gemoederen positief. Dit is het eerste platform waarbij bitcoin futures speciaal voor institutionele partijen worden aangeboden die door een grote bekende marktpartij, ICE, in de markt worden gezet.



Ten tweede is het platform voorzien van bitcoin futures, met een fysieke backing. Hoe gek dat ook klinkt, er vindt dus na afloop van het contract geen cash settlement plaats, maar een afrekening in bitcoins. Dit zorgt ervoor dat de verwachting is dat de vraag naar bitcoins enorm zal toenemen.



In de Cryptocast met Marc van der Chijs, de grootste bitcoin miner van de wereld én bekend van Tudou, de Chinese versie van YouTube, bespreken Herbert Blankesteijn en ik de gevolgen van de komst van BAKKT. Volgens hem kan de koers van bitcoin naar een nieuwe all time high. Hij legt nauwkeurig uit waarom.

Blik op de grafiek

Kijkend naar de grafiek, valt op dat er een prachtige driehoek ontstaat. Deze zal voor 26 september een forse uitbraak teweegbrengen. Dit patroon wordt ook wel een Symmetrical Triangle genoemd en breekt in 52% van de gevallen opwaarts uit.





Met behulp van de 'klap en flap'-regel kan het nieuwe koersdoel worden berekend. Hierbij mag de hoogte van de driehoeksformatie bij het uitbraakpunt worden opgeteld, of juist worden afgehaald, afhankelijk van een opwaartse of neerwaartse uitbraak.



Deze koersbeweging zal waarschijnlijk een grote beweging zijn, waarbij de koers maar liefst $4.000 dollar omhoog of omlaag kan bewegen.

De belangrijkste steun- en weerstandslijnen die u in de gaten moet houden, zijn de bovenste en onderste witte lijnen. Ook de rode onderste lijn dient als laatste steunlijn goed in het oog gehouden te worden.

Samenvatting