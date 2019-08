Prijsanalyse bitcoin: Stilte voor de storm?

De koers van bitcoin ligt er rustig bij. Maar er zijn signalen dat dit eind augustus zal veranderen

De opkomst van cryptovaluta maakt reguliere valuta nog lang niet overbodig. De valutamarkt staat niet stil. Er is zelfs ontzettend veel onrust op de reguliere valutamarkten en dat is merkbaar aan alle kanten.



In tegenstelling tot de reguliere valuta doen cryptomunten het juist behoorlijk rustig aan. Bitcoin is nagenoeg stabiel, terwijl de andere crypto’s wat terrein beginnen te winnen.



Opvallend is dat bitcoin voor het eerst sinds tijden niet meer de kar trekt. De andere cryptovaluta gaan namelijk hun eigen weg. Telkens als bitcoin een stapje terug doet, winnen de altcoins terrein.

Koersen uitgedrukt in dollar







Koersen uitgedrukt in bitcoin





De vraag die bij velen boven komt borrelen: komt er, net zoals in 2017, een altseason? Destijds stegen de koersen van vele altcoins nog harder dan de koers van bitcoin.



Ik stelde deze vraag via het Podcast account van de Cryptocast op Twitter en de uitslag was nogal opmerkelijk:

Bitcoin ligt er rustig bij

Kijken we naar de koers van bitcoin, dan valt op dat deze er rustig bij ligt, met een kleine plus van nog geen 0,4%. Ook de volatiliteit is ver te zoeken.

Maar er zijn signalen dat dit eind augustus zal veranderen. De koers wordt namelijk in een driehoek gedrukt.

Op de vier-uursgrafiek is niets afwijkends te zien aan het volume of de RSI. Wel is nog beter zichtbaar dat de koers in een driehoek wordt gedrukt. Belangrijk is wel dat we de steun- en weerstandslijnen in de gaten houden.



Bij een neerwaartse uitbraak van de gele supportlijn rond de $11.270 kan de koers terugzakken naar $9.500.

Bij een opwaartse uitbraak van de witte weerstandslijn op $11.700 zal de koers eerst weerstand ondervinden bij de witte weerstandslijn op $12.000, om daarna door te schieten richting de $13.000.

De uitbraak uit het driehoekpatroon is van belang om een duidelijk koersdoel af te geven.





Samenvatting

• De koers wordt in een driehoek gedrukt;

• De koers is nu nog rustig, maar hier zal voor eind augustus verandering in komen;

• De belangrijke steun- en weerstandslijnen bevinden zich op $11.270, $11.700 en $12.000.