De Amerikaanse Centrale Bank besloot afgelopen woensdag, voor het eerst sinds december 2008, om de rente te verlagen. Door de rente te laten zakken naar een procent of 2 à 2,25 hoopt de Fed vertraging van de economie tegen te gaan. Maar wat doet dit beleid met crypto’s?

Woensdag werden er uitspraken gedaan over de belangrijkste Amerikaanse rente, namelijk de Fed Funds Rate. Dat is het tarief dat banken elkaar in rekening brengen als ze geld bij elkaar onderbrengen. Dit tarief ligt aan de basis van alle andere vormen van rente, over bijvoorbeeld leningen aan consumenten.

Maar waarom dan?

Deze rente wordt verlaagd en de geldhoeveelheid wordt verruimd. In de ogen van de econoom John Maynard Keynes zou deze vorm van centrale controle over de economie zorgen voor meer investeringen, want lenen is immers goedkoop. Dat mondt automatisch uit in economische groei - althans, zo is de gedachte.

Op de financiële markten werd al rekening gehouden met een renteverlaging. De dollar reageerde zelfs positief op het rentebesluit. Het effect van zo’n renteverlaging is lastig in te schatten; het lijkt erop dat de verwachte verlaging al in de koers verdisconteerd was.

Geld verschuift voortdurend van plek naar plek. Van de aandelenmarkt richting obligaties en van oppotmiddel naar vastgoed, en weer terug naar de geldmarkt. Telkens zijn beleggers op zoek naar het beste rendement, of naar manieren om hun geld te behouden.

Uit alle hoeken en gaten komen geruchten dat de economie er minder goed voorstaat. Het geld zal zich dus logischerwijs verplaatsen naar assets met minder risico. Interessant om te zien is wat deze renteverlaging betekent voor de manieren van oppotten en voor de nieuwe markt van de cryptovaluta.

Effect op de koers van bitcoin

De renteverlaging ging in op 31 juli 2019. We pakken de grafiek er even bij om te kunnen inschatten wat er vanaf dat moment gebeurde.

In de 6 dagen sinds de verlaging van de rente is de koers van $9.650 naar $11.880 gekropen. Deze stijging lijkt behoorlijk fors, maar is kijkend naar het grote plaatje niet afwijkend ten opzichte van de andere stijgingen eerder dit jaar. Om nou direct een verband met de renteverlaging te leggen is wat voorbarig, maar deze mogelijkheid dient wel in het achterhoofd gehouden te worden.

Te zien is dat de koers momenteel weerstand heeft rond de $11.900. Het zou logisch zijn als de koers hier even tot rust komt.

De koers heeft een zeer sterk steunniveau rond de $10.800 en de $10.500. Aan de bovenkant hangen weerstandslijnen rond $11.850 en $12.250. Zodra de koers door de $12.250 heen is, is de $20k slechts een kleine hobbel.

Altcoins

Opvallend genoeg is het alleen bitcoin die een forse stijging doormaakt. De altcoins staan, uitgedrukt in bitcoin, in de min. Van een altcoin season zal pas gesproken kunnen worden als bitcoin ruimte krijgt om te dalen. Of en wanneer dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

Samenvatting