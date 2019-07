Prijsanalyse bitcoin: Institutioneel geld wil bitcoin

Vorige week stond in het teken van een van de belangrijkste hoorzittingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sinds de val van MT. Gox. Vorige week werd Facebook namelijk uitvoerig gehoord over Libra, de meestbesproken cryptocurrency van het moment. En dat terwijl de Libra nog slechts een plan op papier is.

Het evenement van vorige week ging er Amerikaans heftig aan toe. Calibra-baas David Marcus heeft twee dagen lang vragen van de Amerikaanse senatoren beantwoord. Hier kunt u er een stukje van zien op Youtube.

De hoorzitting draaide vooral om de vraag hoe Facebook met de privacy van zijn klanten omgaat. Het leek één groot rookgordijn te zijn, want waar het in werkelijkheid over ging is natuurlijk de schaalbaarheid van de Libra.

Tal van overheden en centrale banken gaven aan in Libra een systeemrisico te zien. Zo zei ECB-bestuurder Benoît Cœuré: ‘Libra zijn gang laten gaan is gewoon te gevaarlijk’. En ook in China, waar ze vooroplopen met central bank digital currencies, voelen ze de bui al hangen: 'Het is nog onduidelijk of Libra een succes wordt, maar het concept verdwijnt niet. De waarschuwing dat onze voorsprong niet zeker is, is duidelijk.'

Het laatste woord over Libra is nog niet gezegd. Bitcoin kwam er tijdens de hoorzitting nog behoorlijk goed vanaf.

BAKKT

Dat was vorige week. Deze week staat eveneens in het teken van een lang verwachte gebeurtenis, namelijk het begin van de eerste testfase van handelsplatform BAKKT. Er wordt al minstens een jaar naar uitgekeken. BAKKT moet er uiteindelijk voor gaan zorgen dat het institutionele geld richting bitcoin vloeit.

BAKKT is opgericht door ICE, het moederbedrijf van de NYSE. Al een jaar geleden kondigde BAKKT aan met futures te komen die bitcoin als onderliggende waarde hebben. Momenteel is het voor institutionele beleggers lastig om aan bitcoin te komen, en om deze veilig op te slaan.

BAKKT zag hier dus een gat in de markt en kondigde meerdere malen aan live te gaan. Momenteel is de planning om dat dit kwartaal te doen.

Op koers

Ondanks de spoedige start van BAKKT, waar met grote interesse naar uit wordt gekeken, blijft de koers van bitcoin behoorlijk stilliggen.

De opwaartse trend is ondanks de schommelingen van vorige week nog steeds intact en zal dat ook blijven totdat de koers onder de $8.865 schiet. Verder is er niks afwijkends te zien op de grafiek. De RSI ligt mooi ‘stuck in the middle’ en het volume loopt ietsje af, terwijl de koers de afgelopen tijd opgelopen is. Het volume dient even in de gaten gehouden te worden, maar hoeft niet per se een omslagpunt weer te geven.

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers zich in iets rustiger vaarwater bevindt. Na een korte uitbraak uit de geel-met-witte driehoek is de koers opnieuw het driehoekpatroon in geschoten. De koers is nu op weg naar een uitbraak. Een opwaartse uitbraak is waarschijnlijker dan een neerwaartse.

Het koersdoel ligt bij een opwaartse uitbraak op minstens $11.250. De witte en gele steun- en weerstandslijnen van de driehoek dienen nauwlettend in de gaten gehouden te worden om erop te kunnen inspelen. Pas vanaf het uitbraakpunt kunnen posities ingenomen worden.

Belangrijke steun- en weerstandslijnen liggen op $9.500, $10.500, $10.850 en $12.350.

Samenvatting