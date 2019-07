Vorige week spraken twee van ‘s werelds meest toonaangevende personen voor het eerst over Bitcoin: Fed-voorzitter Powell en Donald Trump. Dit deden zij in het verlengde van het rumoer rond Libra, de cryptocurrency van Facebook.

Enkele weken geleden schreven vijf Amerikaanse Congresleden een brief aan Facebook-bestuurders, onder wie Mark Zuckerberg. Daarin stond onder andere het volgende: “We schrijven om te vragen of Facebook en zijn partners de ontwikkeling van Libra en Calibra, de digitale portemonnee, direct willen bevriezen”.

“Libra is gewoon te gevaarlijk”

Daarnaast stond er ook in die brief dat het product gericht lijkt op een nieuw wereldwijd financieel systeem, dat vanuit Zwitserland de strijd moet aangaan met het Amerikaanse monetaire beleid en de dollar.

En niet alleen in Amerika kijkt men met argusogen naar het initiatief. Ook in andere delen van de wereld werd er afkeurend gereageerd. Zo zei ECB-bestuurder Benoît Cœuré: “Libra zijn gang laten gaan is gewoon te gevaarlijk.”

En ook zegt de voorzitter van de Centrale Bank van China (PBoC) een eigen cryptocurrency te ontwikkelen om daarmee de concurrentie met de Libra aan te gaan.

Bitcoin was slechts een voorzetje

Afgelopen vrijdag lekte er een wetsvoorstel uit, waarin werd voorgesteld om de Libra te verbieden.Of Libra door de VS verboden kan worden is nog maar de vraag; het bedrijf in Amerika gevestigde bedrijf heeft tot op heden immers geen Amerikaanse regels geschonden.

Je proeft de angst van de beleidsmakers wereldwijd. Libra vormt een gevaar voor de wereldeconomie en natuurlijk de dollar. Bitcoin was slechts een voorzetje.

Store of Value

De voorzitter van de Fed (Powell) werd vrijdag ondervraagd over Libra en noemde ook Bitcoin. Zijn uitspraak ging heel Twitter over: “Bitcoin is a speculative store of value, just like gold.” Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar tussen de regels door proef je de angst voor de komst van Libra en tegelijkertijd de potentie die Bitcoin (als store of value) heeft.

Ook Trump wijdde een serie tweets aan Libra, maar begon met zijn mening over Bitcoin. Dit is de eerste keer dat Trump daar een uitspraak over doet.

Kort na deze uitspraken bleef de koers van Bitcoin maar vallen en tot op heden is die daling nog niet tot stilstand gekomen.

Kiek op de grafiek

Kijkend naar de grafiek is te zien dat de koers zich, ondanks de recente daling, nog steeds in een opwaartse fase bevindt. De RSI bevindt zich ‘stuck in the middle’ en het volume loopt mooi mee met de koers. Op de daggrafiek is dus niks afwijkends te zien.

Op de vieruursgrafiek is te zien dat de koers nipt onder de gele steunlijn geschoten is. Nu de koers de onderkant van de symmetrische driehoek onder druk zet, ligt een neerwaartse uitbraak het meest voor de hand. Mocht dat gebeuren, dan mag een verdere koersdaling richting de volgende steun op $8.865 (bodem van 16 juni 2019) niet meer worden uitgesloten. Het is even afwachten of de koers weer terug boven deze gele lijn schiet.

Samenvatting