Prijsanalyse bitcoin: crisis op komst

Er breken interessante tijden aan voor beleggers in crypto’s. Niemand minder dan de BIS lijkt overstag te gaan met een veel welwillender houding tegenover de crypto’s en dat is toch een grote omslag. De plannen van Facebook met zijn eigen crypto, de Libra, zet de zaken op scherp.

Nog niet zo lang geleden was het nog maar de vraag of bitcoin en andere crypto’s verboden zouden worden, maar vandaag de dag is de strijd heftiger dan ooit. Ditmaal geen strijd om het verbod op crypto, maar om de winnaar van de eeuw. De cryptorevolutie is in volle gang, en speelt zich recht onder uw neus af. Het kaf wordt momenteel van het koren gescheiden en de hele financiële sector voelt dat.

Centrale banken aan de crypto

De Bank for International Settlements, de bank der Centrale banken, was twee maanden geleden nog fel tegen het ontwikkelen van een cryptocurrency voor centrale banken. Het zou zorgen voor financiële instabiliteit en de verhouding tussen de centrale en de commerciële banken uit het lood slaan.

Totdat diezelfde BIS vorige week met het nieuws naar buiten kwam dat centrale banken er juist goed aan doen om te testen met crypto’s. De BIS omarmt, net als het IMF eerder deze maand, crypto’s die worden uitgegeven door een centrale bank, de zogeheten Centrale Banken DC. Dit is een ontzettende grote omslag voor een machtig orgaan als de BIS. Ik vraag me dan ook af wat er in twee maanden tijd gebeurd is, dat ze zo van gedachten heeft doen veranderen.

Innovatie is nodig

Een van de eerste dingen die mij te binnen schieten is de komst van Libra. De Libra doet al twee weken de gemoederen hoog oplopen, want commerciële banken worden er zwaar door in het nauw gedreven. Die Libra kan commerciële banken in theorie in één klap (goeddeels) overbodig maken.

De 28 grootste techbedrijven slaan de handen ineen en doen mee aan het Libra-initiatief. De enige achterblijvers zijn de banken; die ontbreken op de lijst. Ook centrale banken en overheden kijken argwanend toe. Een ding is zeker: banken moeten iets doen om te innoveren, want op deze manier wordt de macht die bij geldcreatie komt kijken langzaam uit handen gegeven.

Een van de banken die grond onder zich voelt wegzakken is Deutsche Bank. De bank schrapt maar liefst 18.000 banen en de internationale aandelenhandel wordt gestaakt. Dit kan het begin zijn van het verlies van vertrouwen op de beurzen wereldwijd, maar vooralsnog lijkt er geen vuiltje aan de lucht.

Bubbels, bubbels, bubbels

Nu is wel de vraag waar al dat geld naartoe vloeit. De beurzen vormen dan immers een te groot risico, vastgoed is al op haar top, althans als we het Duitse Patrizia (real estate) mogen geloven, en ook staatsobligaties renderen momenteel niet meer als gevolg van de negatieve rente. Dat geld moet toch ergens heen.

Een potentiele crisis ligt op de loer en dan zijn, zo leert de geschiedenis ons, zogenoemde safe havens een uitweg. Naast goud, zilver en andere grondstoffen lijkt bitcoin daar ook wel iets van weg te hebben. De crypto wordt niet voor niks het digitale goud genoemd.

Kijkend naar de koesenpagina van Coinmarketcap lijkt het op de cryptomarkt verre van crisis. Vandaag geen dalers te zien: na Ether met een plus van meer dan 7%, stijgt bitcoin het hardst met een plus van 5%.

Op de daggrafiek zitten we nog steeds in een stijgende trend, daarom zoomen we voor het gemak direct in op de 4-uursgrafiek. Te zien is dat de koers nog steeds tot rust aan het komen is. Dit is een normale reactie gezien de forse koersstijging in de voorafgaande periode.

Eind juni brak de koers verder verticaal uit een reeds opwaartse trend. Deze trend kwam tevens eind juni tot een einde en de koers vormt momenteel een driehoeksformatie.

Ook is te zien dat de koers een poging doet om uit deze driehoek te breken. Doorgaans is de kans op een opwaartse uitbraak meer dan de helft, maar dan moet het volume wel de trend bevestigen. Bij een opwaartse uitbraak is er een koersdoel van minstens $12.330. Belangrijke steun en weerstandslijnen liggen op $12.000, $12.300, $13.000, $11.100 en $10.500.

Samenvatting