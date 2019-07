Prijsanalyse bitcoin: crypto voor de centrale bank

Het cryptolandschap trilt nog steeds na. En de komst van Facebooks coin, genaamd Libra, zet niet alleen cryptoland op zijn kop. Ook overheden en centrale banken zien de bui al hangen.

Mayer Amschel Rothschil zei niet voor niets ooit: “Geef mij de zeggenschap over het geld van een staat en het maakt mij niet uit wie de wetten schrijft.” Lang verhaal kort: Die Zuckerberg is nog niet zo gek en wij zijn vast niet de enigen die dat zien.

Deze week presenteerde het Internationaal Monetair Fonds zeer interessant onderzoek. Het sluit aan op dat van enkele maanden geleden, waarin zeer nauwkeurig een nieuw financieel tijdperk beschreven werd. Daarin zou cashgeld bij een vorm van negatieve rente op de spaarrekening met behulp van een digitale currency niet verboden hoeven te worden. Zo kan een bank run worden voorkomen.

Nieuw onderzoek

In het nieuwe onderzoek gaat het IMF nog een stapje verder. Aan 96 centrale banken werd gevraagd of Central Bank Digital Currencies een mogelijk scenario zouden kunnen zijn.

Een CBDC klinkt trouwens heel wat, maar is niet meer dan een digitale munt die niet eens in de buurt komt van de kernwaarden van een cryptocurrency als bijvoorbeeld bitcoin. Het gaat hierbij om een centraal aangestuurde munt, met nog steeds een derde partij die de boel in de soep kan laten lopen.

Centrale cryptocurrency

Terug naar de centrale banken. Het onderzoek stelt dat centrale banken voornamelijk interesse hebben in een – in hun ogen – eigen cryptocurrency, omdat daarmee de kosten voor bankieren (met name in ontwikkelingslanden) lager worden. Daarnaast kan er – zo zeggen ze zelf – een beter monetair beleid worden gevoerd en ontstaat er een – in hun ogen – risicovrij betalingsproduct.

Alles leuk en aardig, maar met de komst van bitcoin en de nieuwe aanwinst Libra worden banken en overheden uitgedaagd. Vroeger was er geen geldcreatie zonder centrale banken, maar dat lijkt nu verleden tijd.

Kiek op de grafiek

Wat nog geen verleden tijd is, is de bitcoin. Na de forse stijging van anderhalve week geleden loopt de koers nu terug. Ondanks de forse daling van $14.000 naar $10.000 is er geen reden tot paniek; een daling als deze is in cryptoland, gezien de forse stijging die eraan voorafging (230% in 3 maanden), heel normaal.

Op de daggrafiek is te zien dat de koers consistent oploopt en nu de afgelopen dagen iets gas terugneemt. Ook koelt de RSI wat af.

Op de vieruursgrafiek is te zien dat de koers in een driehoek wordt gedrukt. De precieze vorm van deze driehoek is nog niet zichtbaar. Dit zou een Symmetrical Triangle, een Falling Wedge of een Ascending Triangle kunnen zijn. Hoe deze driehoek er precies uit zal gaan zien, zullen we deze week in de gaten moeten houden.

Vanaf het moment dat de driehoek duidelijk zichtbaar is, kan er rekening gehouden worden met een opwaartse of een neerwaartse uitbraak. Posities kunnen worden ingenomen op het moment van de uitbraak zelf. De koers kan bij de uitbraak 2 à 2,5k opwaarts of neerwaarts bewegen.

Belangrijke steun- en weerstandslijnen bevinden zich op $13.090 en $10.700. Ook de schuine witte stippellijn is een belangrijke steunlijn.

Samenvatting