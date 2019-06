In rap tempo wist de koers van bitcoin afgelopen week meer dan 18% te stijgen. Hierbij liet de munt alle altcoins ver achter zich. Bitcoin is weer in het nieuws, op TV en verscheen zelfs in de laatste Donald Duck. De Fear Of Missing Out komt bij beleggers weer op… Is die bitcoin toch geen bubbel?

De (koers van) bitcoin doe het goed, dat kan niemand ontgaan zijn. De rally die eigenlijk al begin april van start ging, raast maar door. In slechts drie maanden tijd is de koers van bitcoin verdrievoudigd. Slechts een enkeling durft vooruit te kijken, want als de koers deze megastijging neerzet in slechts drie maanden tijd, waar staan we dan over drie maanden?!

Verticaal verloop

Ik vond een interessante tabel van de rally eind 2017. Deze tabel schetst prachtig hoe een rally, of een bubbel – het is maar net hoe u het wil noemen – steeds verticaler zal lopen. De tijd die de koers erover doet om een bepaalde prijsbeweging af te leggen, wordt steeds korter.

Altcoins zijn zó 2017

Velen zijn nog steeds ontdaan van het feit dat de altcoins naar verhouding relatief stil blijven liggen. Bitcoin outperformet bijna iedere andere cryptomunt op de lijst. Waar er bij de laatste rally nog een zogenoemd ‘altcoin season’ plaatsvond voorafgaand aan en tijdens de hype, lijken de altcoins inmiddels zó 2017.

Kijkend naar de koersen uitgedrukt in dollars en de koersen uitgedrukt in bitcoin zien we duidelijk wat het verschil voor uw portefeuille inhoudt.



Koersstijgingen uitgedrukt in USD



Koersstijgingen uitgedrukt in BTC

Ongezonde stijging

De grafiek ligt er prachtig bij. We zien duidelijk de forse stijging sinds begin april. Het koersverloop is steeds verticaler en de koers schiet dus ook steeds sneller omhoog. Wie denkt dat dit geen gezonde stijging is heeft gelijk, maar dit is nu eenmaal hoe het gaat bij bitcoin.

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers opwaarts uit het stijgende trendkanaal is geschoten. De trend is dus duidelijk aan het versnellen. Momenteel moet de koers wel even nieuw momentum opbouwen en is er een adempauze zichtbaar.

De negatieve divergentie bij de RSI-indicator kan er ook op duiden dat de koers eerst nog een stapje terug moet doen voordat de opwaartse fase wordt voortgezet. De eerste weerstandslijn bevindt zich pas op $11.700. Belangrijke steunlijnen bevinden zich op $10500 en $9920.

Momenteel is er geen duidelijk patroon zichtbaar dat een bepaalde prijsindicatie kan geven. Zolang de koers niet door de $10.500 zakt, kan die zijn uptrend gestaag vervolgen.

Samenvatting