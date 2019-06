Prijsanalyse bitcoin: opmars

Het ene na het andere bedrijf duikt op crypto. Waar Microsoft vorige maand nog een privacytoepassing op het bitcoinprotocol presenteerde, introduceert nu het ene na het andere bedrijf aan crypto - en niet blockchain - gerelateerde toepassingen.

Bedrijven als Booking, Facebook, Uber en Visa springen allemaal op de cryptotrein en blockchain lijkt een eenzame dood te sterven.

Datagraaien

Een van deze bedrijven heeft toch wat extra toelichting nodig. De mogelijke effecten van Facebookcoin zorgen voor behoorlijk wat opschuddig in cryptoland.

Vorige week hadden we het over de private maar toch open blockchain van Facebook. Dit zette menigeen behoorlijk aan het denken. Toen vorige week bekend werd gemaakt dat het draaien van een node op de blockchain van Facebook, genaamd Libra, 10 miljoen zou gaan kosten, werd door sceptici direct de link gelegd met het doorverkopen van financiële gegevens. 10 miljoen dollar is immers een koopje om financiële data van ongeveer 3 miljard mensen te kunnen aanschaffen.

Men maakt kennis met de harde werkelijkheid. Facebookcoin staat haaks op bitcoin. Waar bitcoin ontstond vanuit de angst voor het omvallen van de derde partij en de mogelijkheid je eigen bank te zijn, neemt Facebook deze functie over en doet er zelfs nog een schepje bovenop.

Dit vertaalt zich mogelijk in de forse koersreactie die we afgelopen periode gezien hebben. Hoe meer er bekend wordt gemaakt over de facebookcoin, hoe hoger de koers gaat.

Verandering op stapel

Ook de aankondiging van BAKKT (veilige opslag en futures) heeft natuurlijk een grote impact op bitcoin. De lancering van het platform is al een aantal keren uitgesteld, maar rond 22 juli zal BAKKT toch beginnen met een eerste user test. Alle ogen zijn op BAKKT gericht, want zij moeten de weg vrijmaken voor het institutionele geld.

Daarnaast ligt het economische plaatje er momenteel niet zo fantastisch bij. We kunnen voor u even een mooie opsomming maken:

Argentinië gaat Venezuela achterna en ondervindt forse inflatie;

Italie doet een voorstel voor parallelle currency;

De handelsoorlog en de sancties van de VS doen niet veel goed;

Het volume van ‘Global trade YOY’ is net zo laag als in 2008;

Rentes worden laag gehouden en kunnen niet omhoog;

Geldmachines staan aan en toch zitten de ECB en de Fed in het nauw;

Deutsche Bank staat op het randje van de afgrond;

Negatieve rente op staatsobligaties is weer een feit;

We stevenen af op stagflatie.

Steeds meer komt het besef dat waar we mogelijk op afstevenen niet mals is. De reactie van de grote techbedrijven is opvallend. En ook is het opvallend dat de banken niet bij deze transitie betrokken zijn. Dit zal vroeg of laat z’n impact hebben op de markt van de cryptovalluta en dan met name op de koers van bitcoin, want bitcoin is toch zo slecht nog niet.

Naar $9260 en door

Kijkend naar de koers lijkt die niet meer te stoppen. De koers schiet in een bijna verticale lijn omhoog richting de 10.000 dollar.

Op de daggrafiek is te zien dat de koers vanaf april in een opwaartse trend zit. Daarnaast loopt het volume af terwijl de koers nog steeds oploopt. Ook loopt de RSI wat terug. Ik maak hieruit op dat de koers even een aantal dagen tot rust zal komen, voordat er een nieuwe beweging zal plaatsvinden.

Kijkend naar de 4-uursgrafiek, zien we dat de koers zich sinds halverwege mei in een iets minder steile opwaartse beweging bevindt. Dit opwaartse trendkanaal is te herkennen aan de witte weerstandslijn en de rode steunlijn.

De koers botst momenteel tegen de andere witte lijn aan die eerst gezien werd als steunlijn van de rising wedge maar nu is omgetoverd tot een nieuwe steunlijn. Naar verwachting zal de koers niet boven deze weerstandslijn uitbreken.

Niettemin dient de bovenste weerstandslijn van het opwaartse trendkanaal in de gaten gehouden te worden. Deze bevindt zich momenteel op $9780. Aan de onderkant letten we op $8800, $8400 en $8100: dit zijn mooie plekken om orders in te leggen.

Samenvatting