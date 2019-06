Prijsanalyse bitcoin: weg met de banken

Vorige week was het ‘Blockchain Week’ in Amsterdam. Een week waarin blockchain- en crypto-enthousiastelingen in grote getale van over de hele wereld naar Amsterdam kwamen, om samen te praten over de toekomst van deze - toch wel revolutionaire - ontwikkeling.

Steeds meer dringt het besef door dat blockchain en crypto uit onze toekomstige economie niet meer weg te denken zullen zijn. Ook grote (fin)tech spelers duiken – wonderbaarlijk, maar toch – bovenop deze technologie.

Globalcoin

Het nieuws over ‘Globalcoin’ van Facebook was er een hot topic: welke plannen heeft Facebook met zijn eigen coin? Middels Globalcoin kan direct betaald worden via Whatsapp of Facebook zonder gebruik te hoeven maken van een bank-app of Tikkie. Steeds meer details komen tot ons en naar verluidt zal de coin deze maand nog officieel worden aangekondigd. Ondanks dat is er al veel onofficiële informatie naar buiten gekomen.

Toen bekend werd dat een node (een computer die transacties verifieert) 10 miljoen euro zal gaan kosten, werden de sceptici nog sceptischer. Bij bitcoin kan iedereen namelijk een node onderhouden, wat inzicht geeft in de blockchain en dus de transacties.

De vraag is dan ook wat de koper van de node terugkrijgt voor dit bedrag. Tot op heden blijft het gissen, maar de mogelijkheid bestaat zeker dat Facebook financiële gegevens van gebruikers op een inventieve manier doorverkoopt.

Disruptie

Ook het nieuws over de betaalpas van Coinbase – de grootste crypto-exchange van de wereld – sluit aan op de plannen van Facebook. Het wordt mogelijk om direct vanaf de exchange betalingen te doen met uw crypto’s terwijl deze bij bij de andere partij worden ontvangen in euro’s. Hierdoor is er geen bank meer nodig.

We zien een duidelijke verschuiving plaatsvinden, waarin steeds duidelijker wordt dat niet bitcoin maar de techbedrijven en exchanges een mogelijk gevaar vormen voor de banken, en wellicht zelfs voor de euro of de dollar. Kortom, er is op de achtergrond nogal wat gaande.

In London spuwt een bitcoinautomaat massaal geld uit, en hier gaan we verder met de wekelijkse bitcoin-prijsanalyse.

Opwaardse trend

Kijkend naar de daggrafiek is te zien dat de koers van bitcoin zich nog steeds in een opwaartse trend bevindt. De koers gaat voorzichtig zijwaarts wat na een bijna verticale prijsbeweging van 100% in drie maanden tijd niet vreemd is. De koers neemt even een adempauze, maar is tot op heden nog steeds omhoog aan het gaan.

Op de vieruursgrafiek is een duidelijke prijsstijging te zien vanaf mei. Daarna bewoog de koers zich in het witte patroon in een zogenaamde Rising Wedge. De koers brak hier volgens verwachting neerwaarts uit en maakt zichzelf nu op voor een nieuwe beweging.

Het volume neemt iets af, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de koers iets neerwaarts richting de rode steunlijn zal lopen, voordat hij verder omhoogschiet. De schuin oplopende rode steunlijn mag niet doorbroken worden, omdat de koers dan terug zal vallen naar zeker $7000. Andere belangrijke weerstandslijnen liggen op $8400, $8920 en $9000.

Samenvatting