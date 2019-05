Prijsanalyse bitcoin: uitbraak

Het is nu maandagmorgen 27 mei en men ontwaakt na de forse koersstijging van zondagavond. Ten tijde van schrijven kleurt de tabel met de top 10 van cryptocurrencies prachtig groen, met Litecoin als hardste stijger (11%) en Binance Coin, eerder al gestegen, met een stijging van slechts 1,15%.

Eerder deze week liet Facebook weten haar eigen ‘coin’ te ontwikkelen, maar op de koersen had dat geen effect.

Global Coin

Sinds de aankondiging van Global Coin, zoals het project van Facebook wordt genoemd, is CryptoTwitter in rep en roer. Wat bezielt Facebook in vredesnaam om zichzelf om te katten tot een van de grootste partijen ter wereld binnen de financiële dienstverlening? Want dat is waar Facebook op koerst. Facebook opent hiermee het vuur op Amazon en ondermijnt dan uiteindelijk de euro en de dollar.

Uit de plannen die bekend gemaakt zijn door de Britse BBC blijkt dat Facebook een ‘coin’ – of eigenlijk een token - wil introduceren. Deze token zal het bedrijf mogelijk gaan aanbieden via Facebook, Whatsapp en Instagram, waardoor instantbetalingen met behulp van Global Coin mogelijk zijn.

Doordat een paar miljard mensen toegang krijgen tot deze nieuwe digitale economie zal dit grootse gevolgen kunnen hebben. Wie zou er immers met tikkie betalen als dat ook direct met Global Coin kan?

Stablecoin

Klinkt leuk, maar het brengt een enorm risico met zich mee. Deze token zal de functie van een stablecoin vervullen, wat inhoudt dat de munt 1 op 1 de koers van de dollar of de pond zal aanhouden. Deze dollars zullen ergens gestald moeten worden; dat is immers de backing van het systeem.

Omdat er gezien de enorme potentie erg veel geld richting de nieuwe munt van Facbeook kan gaan vloeien, is dit een enorm risico, waarbij de regulators een duidelijk framework moeten maken. Het mag namelijk niet fout gaan.

Bekend is dat Facebook gepraat heeft met het ministerie van Financiën in Amerika, de Centrale bank van Engeland en de cryptocurrency exchange Gemini.

Privacy

Natuurlijk is een Facebook Coin de natte droom van de FIOD: met behulp van deze token heeft de FIOD – en andere partijen die daarvoor willen betalen – inzicht in alles wat men doet met betrekking tot betalingen. Ook interesses en contacten zijn bekend. Het privacy-aspect is daarmee helemaal verdwenen.

Over de precieze vormgeving van de token is nog niets bekend. Het wordt dus afwachten of dit een vorm van cryptocurrency is (met een eigen blockchain) of dat het een verkapte nieuwe PayPalversie betreft. Een ding is duidelijk: alles staat of valt met regulering, gezien het feit dat Facebook van een van de machtigste techbedrijven ineens een van de machtigste financiële bedrijven zou kunnen worden.

Uitbraak

Kijkend naar de koers zien we dit nieuws van Facebook niet terug. Vorige week gaf ik aan dat de koers zich in een consolidatiefase bevond. “Bij een opwaartse uitbraak uit deze Symmetrical Triangle zou deze in het slechtste geval een koersdoel van $8600 hebben.” Inmiddels is de koers uitgebroken en schommelt deze rond de $8750. De belangrijkste vraag is natuurlijk: what’s next?

Negatieve divergentie

Kijkend naar de daggrafiek is te zien dat de koers prachtig uitbrak en dat het volume deze uitbraak bevestigde. Over het geheel genomen ziet het volume er goed uit. Het bevestigt namelijk de trend.

Daarnaast zien we dat de RSI zich in een overbought gebied bevindt. Er moet dus opgepast worden voor negatieve divergentie. Zodra de RSI terug het 70-30 kanaal inschiet, kan er een neerwaartse beweging worden verwacht.

Op de 4-uursrafiek is te zien dat de koers zich in wat rustiger vaarwater bevindt. Dit houdt in dat de koers zich opmaakt voor een nieuwe uibraak. Deze zal kleiner zijn dan de uitbraak van zondag. Er kan gerekend worden op een schommeling van $100 tot $200.

Belangrijke weerstandslijnen bevinden zich op $8770 en $8950; een opwaartse uitbraak zal de koers richting de $10.000 pushen. Steunlijnen die in de gaten gehouden moeten worden bevinden zich op $8400, $8100 en $8050. Bij een doorbraak van deze drie steunlijnen kan geanticipeerd worden op een koersdaling.

Momenteel is er geen duidelijk patroon zichtbaar waarop kan worden gebaseerd of de uitbraak opwaarts of neerwaarts zal zijn.

Samenvatting