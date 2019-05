Prijsanalyse bitcoin: Consolidatie

Heeft u het al gehoord? De bitcoin bullmarkt is in volle gang. Althans, als we Anthony Pompleano moeten geloven.

In een interview met Shark Tanks meest gevreesde jurylid, Kevin O'Leary, geeft Pompleano - beter bekend als Pomp - aan dat hij verwacht dat een koers van $20.000 slechts een bliepje op de radar is. O’Leary laat duidelijk z’n twijfel zien, want niemand weet natuurlijk wat de toekomst zal brengen.

In het interview (Youtube) weet Pomp zich goed staande te houden onder de kritische vragen die O’leary op hem afvuurt. Pomp benadrukt dat bitcoin de beste investering in de afgelopen 10 jaar was. En dat blijft niet onopgemerkt.

Mainstream media

De koers van bitcoin, die weer langzaamaan nieuwe highs voor 2019 neerzet, trekt de aandacht van de mainstream media. Deze aandacht is voornamelijk koersgedreven en gebaseerd op FOMO, Fear Of Missing Out, en heeft dus niets van doen met de onderliggende fundamenten van bitcoin, waar de afgelopen anderhalf jaar zo ontzettend hard aan is gewerkt.

De koers blijft dus een ding en wordt volop in ieder medium besproken. Zelf maak ik me er ook schuldig aan. Met de gesprekken over de koers wordt de verwarring alsmaar groter. En zo ook de verwarring over technische analyse.

Wat is technische analyse?

Eens in de paar maanden neem ik even de tijd om nog even te benadrukken hoe het ook al weer zit met TA. Technische analyse is namelijk geen exacte wetenschap, en al helemaal geen middel om de koers mee te voorspellen. Dat is niet iedereen even duidelijk.

Technische analyse kan worden ingezet om in te kunnen spelen op bepaalde koersbewegingen. Zo kan men bij een zekere steun of weerstandslijn een koop- en/of verkooporder inleggen om zich in te dekken in geval van optie A of B. Door middel van wiskundige berekeningen kan er een kansberekening worden gemaakt, over de potentie die een bepaalde uitbraak heeft. En zeg nou zelf, een kansberekening is toch beter dan geen kansberekening ;).

Mocht het u na het lezen van deze column nog steeds niet duidelijk zijn, dan raad ik u van harte aan om deze video vanaf 17:16 eens te bekijken.

Consolidatie

Dat gezegd hebbende, kijkend naar de daggrafiek ligt de koers er sinds de stijging behoorlijk rustig bij. Het lijkt erop dat de koers aan het consolideren is. Dit betekent dat de koers even kortstondig zijwaarts gaat om nieuw momentum op te bouwen. Waarna er weer een uitbraak (opwaarts of neerwaarts) zal plaatsvinden.

Ook valt op dat het volume de koers bevestigt. Hier ontstaan dus geen opvallende tegenstrijdigheden.

Op de 4-uurgrafiek signaleren we inderdaad een consolidatie. Deze vindt plaats in de vorm van een continuation pattern, ook wel een Symmetrical Triangle genoemd. Dit heeft een behoorlijke kans op een opwaartse uitbraak en zal voor eind mei een kant kiezen.

Bij een opwaartse uitbraak uit deze Symmetrical Triangle zou deze in het slechtste geval een koersdoel van $8600 hebben. Op dit patroon kan dus worden geanticipeerd worden door een stoploss of stoplimit in te leggen rond de $7300. En een kooporder rond de $7550. Hierdoor anticipeert men dus op beide situaties. De onder- en bovenkant van deze driehoek zijn tevens de steun en weerstandslijnen die in de gaten gehouden moeten worden.

Samenvatting