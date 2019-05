100% in 3 maanden. Dat deed bitcoin. 2019 is ronduit een topjaar voor de digitale valuta.

Met deze enorme stijging doet bitcoin het als belegging beter dan olie en goud. In 2017 steeg bitcoin naar recordhoogte, met wel 1000 % in 1 jaar tijd. Of dat in 2019 ook het geval zal zijn, is nog maar de vraag. Er zitten namelijk nog behoorlijk wat addertjes onder het gras.

Goed nieuws en slecht nieuws

Eerder deze maand spraken we over het gedoe bij Bitfinex en Tether en ook van de Binance hack, waarbij er ruim 40 miljoen dollar aan bitcoin gestolen werd, lijkt de koers zich niks aan te trekken.

Ook niet van goed nieuws trouwens: het afgelopen jaar is er keihard gewerkt aan de fundamenten van bitcoin. Dat is binnen de cryptocommunity door menigeen opgemerkt, maar kwam totaal niet tot uiting in de prijs. Tot enkele weken geleden.

shortsqueeze

Een whale pushte begin april de koers behoorlijk opwaarts, door maar liefst 100 miljoen dollar - in zijn eentje – de markt in te gooien. Hierdoor steeg de koers binnen enkele uren met 15%. Wat een kleine 100 miljoen wel niet teweeg kan brengen…

Vanaf dat moment bleef het aantal shortposities toenemen; rond de $6000 zat immers een zeer sterke weerstandslijn. De hamvraag van vele crypto-investeerders is nu: “Wat deed de prijs toch naar recordhoogte - $7500 – stijgen?”

De enorme prijsbeweging van afgelopen week werd onder andere veroorzaakt door de zeer forse shortsqueeze. Zo’n squeeze vindt plaats als vele partijen shorts hebben uitstaan, en de koers maar blijft stijgen.

Toen de koers van bitcoin boven de $6000 uitsprong werden shorts omgezet in longs, om de verliezen recht te trekken. Hierdoor ontstond een enorme opwaartse spike.

Geruchten

Inmiddels houdt de koers stand op de $7000 en is de vraag of dit het begin is van de nieuwe bullmarkt.

Voor dat we antwoord kunnen geven op deze vraag is het van belang om twee interessante gebeurtenissen die koerswise niets hebben gedaan mee te nemen in het antwoord op deze vraag. Na de hack op Binance is het nog steeds niet mogelijk om coins, euro’s of dollars te withdrawen. Daarnaast is het probleem bij Bitfinex en Tether waar we eerder in deze wekelijkse column over spraken nog steeds niet opgelost.

Er doen tal van geruchten de ronde over het verband tussen deze twee nieuwsevents en het pushen van de prijs. Dit kan – en zal – nooit bewezen worden, maar is belangrijk om in het achterhoofd te houden.

Ten tijde van schrijven corrigeert de gehele cryptomarkt. Bitcoin staat momenteel op een min van 2% in de afgelopen 24 uur en opvallend is dat de altcoins niet harder dalen dan bitcoin. Er valt niet echt een logisch verband te herkennen. Er lijkt een ontkoppeling te ontstaan.

Weerstand gebroken

Wanneer we kijken naar de daggrafiek is duidelijk te zien dat bitcoin vanaf $6000 opwaarts uit het neerwaartse trendkanaal gebroken is. De weerstandslijn op $6000 bleek niet sterk genoeg en de koers van bitcoin liep als een razende door naar $7500. Het volume nam ook toe en bevestigde de trend.

Inmiddels is te zien dat de koers wat terugvalt. Een retrace vanaf dit punt zou zeer denkbaar zijn.

4-uursgrafiek

Kijkend naar de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers duidelijk een nieuw patroon vormt, het volume terugloopt en de RSI in wat rustiger vaarwater terechtgekomen is.

Naar verwachting zal de koers een korte periode zijwaarts bewegen, om opnieuw een patroon te kunnen vormen. Belangrijke steun- en weerstandslijnen bevinden zich op $7360 en $6930.

Samenvatting