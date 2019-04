Prijsanalyse bitcoin: Bitcoin plust

Terwijl de onrust in Frankrijk afgelopen weekend enorm toenam en de toenemende inflatie in Brazilië het handelsvolume van cryptocurrencies doet stijgen, weet de koers van bitcoin opnieuw nieuwe hoogtes te bereiken. Gisternacht zette de koers een nieuwe high voor 2019 neer.

Bitcoin noteert ten tijde van schrijven [23 april 12:00, red.] een plus van bijna 5%. De rest van de altcoins doen het behoorlijk rustig aan. De vraag rijst dan ook weer: “Is de gehele markt aan het draaien, of is dit slechts een actie van een eenling?”

Altcoins blijven achter

Doorgaans is het zo dat bij een stijging van de koers van bitcoin, de altcoins harder meestijgen. Bij de koerssprong van twee weken geleden bleek dit niet het geval te zijn. Achteraf werd duidelijk dat er slechts één persoon was, die 100 miljoen de markt in pompte. Daarom steeg bitcoin, maar bewogen de altcoins niet of nauwelijks mee.

Gisteren leek zo’n zelfde schouwspel zich voor onze neus af te spelen. Na bitcoin was Cardano de hardste stijger met 3,9%, op de voet gevolgd door Bitcoin Cash met 3,4%. De overige altcoins bungelen tussen de 0,2% en 2,4% in de plus.

Wat hier precies de oorzaak van is, is nog niet bekend. Wel staat vast dat de koers van bitcoin momenteel zijn hoogste punt van 2019 heeft bereikt. Of deze trend zich zal voortzetten, is echter nog de vraag.

Kijkend naar de daggrafiek valt op dat de koers sinds de forse uitbraak begin april in een iets minder sterke opwaartse trend terecht is gekomen. De kracht van de opwaartse beweging neemt dus af. Desondanks doet de koers alsnog pogingen om opwaarts uit dit trendkanaal te breken. De koers bevindt zich nu aan de bovenkant ervan.

Volumes nemen af

Ook zien we dat de laatste dagen het volume aan het afnemen is. Het volume hoort de trend te bevestigen. Als dit niet het geval is, indiceert dat een mogelijke trendomkeer.

Daarnaast ligt negatieve divergentie op de loer. De toppen op de grafiek lopen omhoog, terwijl de toppen op de RSI neerwaarts lopen. Wanneer de koers een klein stukje inzakt zal de RSI onder de 70 komen, waardoor de kans op een correctie toeneemt.

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers duidelijk tegen de bovenkant van het opwaartse trendkanaal aanbotst. Als we de eerdergenoemde punten in ons achterhoofd houden, dan is de kans dat de koers op korte termijn opwaarts uit dit trendkanaal breekt zeer klein.

Wees alert op deze steunlijnen

De eerste stop bevindt zich op 5400 dollar. Andere belangrijke steunlijnen bevinden zich op 5470, 5330 en 5170 dollar.

Omdat deze markt zo ontzettend makkelijk kan worden beïnvloed en de orderboeken zeer dun zijn, is het aan te raden om deze steunlijnen nauwlettend in de gaten te houden. Bij een uitbraak van 5550 dollar zal de koers een behoorlijke opwaartse beweging maken. Dit ligt voor de komende week echter niet in de lijn der verwachtingen.

Samenvatting