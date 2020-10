Prijsanalyse bitcoin: Schadeclaims

Ten tijde van de dotcombubbel waren schadeclaims typerend voor het after effect na het knappen van de bubbel. Zo oordeelde het gerechtshof van Amsterdam zeven jaar na dato dat het welbekende WorldOnline, onrechtmatig gehandeld zou hebben en ABN AMRO en Goldman Sachs werd verweten daarbij niet te hebben ingegrepen.

Bitcoinschade

Nu doet zich zo’n zelfde voorbeeld voor, echter is de case ditmaal iets anders. Bitcoinschade.nl deed een oproep aan iedereen die schade heeft gelopen met crypto.

In een video op YouTube stelden zijn tien vragen aan de consument, (o.a. was u zich bewust van de risico’s?) als een antwoord op deze vragen nee is zou de consument, zo zegt het filmpje, recht hebben op een schadevergoeding.

Enkele dagen geleden verscheen er een nieuwe video op YouTube van Powned, waarin de initiatiefnemer van bitcoinschade.nl in beeld werd gebracht. Er bleken binnen een dag al reeds 100 aanmeldingen te zijn. Behoorlijk fors dus. Die zag ik niet aankomen.

Ook beschrijft de jonge man de case nader, zo willen ze “Nederlandse cryptohandelaren ten val brengen”. Hiermee wordt gedoeld op de cryptohandelshuizen en cryptobrokers, die volgens hem nalatig zijn geweest in het verschaffen van eerlijke informatie over de risico’s van de handel in cryptocurrencies.

Of dit daadwerkelijk zo is, betwijfel ik. Maar dat laten we aan de rechter over, als het daadwerkelijk tot een zaak komt, wat ik tevens ook betwijfel. We houden het in de gaten.

Verontrustende signalen

Ondanks dat velen de hoop in bitcoin hebben opgegeven, steeg de koers afgelopen week fors. Echter zijn er wel wat verontrustende signalen.

We zien dat de koers in een driehoekpatroon (of Head and Shoulder patroon) wordt gedrukt. Hier schreef ik vorige week al uitgebreid over. De kans op een opwaartse uitbraak wordt fors verkleind doordat er een neerwaartse trend aan het patroon vooraf gaat.

Tevens is te zien dat het volume afloopt, maar de koers oploopt. Dit wordt ook wel negatieve divergentie genoemd en indiceert een koersdaling. Dit maakt de kans dat de koers op korte termijn boven de psychologische steun van $4000 uitkomt een stuk kleiner.

Zodra de koers uit het patroon breekt, zal er een forse koersbeweging ontstaan. In het uiterste geval vindt deze uitbraak pas eind mei plaats.

De blauwe schuin naar rechts lopende supportlijn dient in de gaten gehouden te worden. Mocht de koers hier doorheen breken – en deze kans is behoorlijk groot – dan kan er steun gevonden worden rond de $3650. Naar verwachting zal de koers ook deze week nog binnen het driehoekpatroon blijven.

Samenvatting