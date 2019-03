Prijsanalyse bitcoin: Rode vlag

Vandaag overheerst de kleur rood op Coinmarketcap.com. Alle top twintig crypto’s staan – op de stablecoin Tether na – fors in het rood. Bitcoin noteert een min van 2,37% maar ook Ether en EOS dalen hard met respectievelijk 5,6% en 7,4%.



Weer vervelend nieuws

Alsof de JP Morgan Coin nog niet genoeg was, kwam de New York Times deze week ook nog met het nieuws dat Facebook cryptoplannen heeft. Het bedrijf is blijkbaar met Exchanges aan het praten was over haar eigen Facebook, Whatsapp en/of Instagram coin.

Niet verrassend liepen de gemoederen weer hoog op onder cryptofans. Op het moment dat dit nieuws naar buiten kwam, was de tendens gelijk negatief. Dit deed echter vrij weinig met de koers.

Facebook, the largest collector (thief) of personal data, built on the most centralized platform, creating an absolute pointless coin, is supposed to usher in new users to the world of decentralized cryptocurrency? If anything they tarnish what this industry is trying to build. — Brad (@Brad2pointO) March 3, 2019

Kiek op de grafiek

Tot de koersval van vandaag. Kijkend naar de koersgrafiek is te zien dat de koers van bitcoin vandaag behoorlijk naar beneden schoot.

De dagrafiek toont dat de koers zich opnieuw in een bepaald patroon drukt. Dit wordt ook wel een Ascending Triangle genoemd.



Dit patroon is een behoorlijk betrouwbaar patroon en breekt in 70% van de gevallen opwaarts uit. Het is echter niet een standaard Ascending Triangle. De standaard is een Bullish Ascending Triangle. Deze kenmerkt zich doordat deze wordt gevormd in een opwaartse trend, te zien in de afbeelding hieronder.



Bearmarkt voorafgaand

Het patroon op de tweede afbeelding toont echter een bearmarkt voorafgaand aan het vormen van het patroon. Hierdoor is het patroon een stuk minder valide.

Zowel de neklijn van het patroon, als de steunlijn die de onderkant van het patroon aangeeft, dienen in de gaten gehouden te worden. Deze lijnen bevinden zich op $4320 en $3550.

Een doorbraak van een van beide lijnen zal een behoorlijke koersbeweging teweegbrengen, van minstens $1.000 dollar.



Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers momenteel steun heeft op $3.700. De RSI bevindt zich behoorlijk laag en de koers heeft, mijns inziens, genoeg neerwaartse ademruimte gehad om voorlopig te kunnen blijven liggen op de sterke steun die zich rondt de $3.700 bevindt.

Samenvatting: