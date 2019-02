Prijsanalyse bitcoin: Geluk bij een ongeluk

Als geluk bij een ongeluk brak de koers van bitcoin gisteren toch opwaarts uit. In de analyse van vorige week kon u lezen dat ik me zorgen maakte over het patroon wat ten tijde van schrijven in de maak was.

De zogenaamde Bearish Pennant had een negatief koersdoel van ongeveer $1.000 en dat was geen fijn idee. Ik gaf aan drie belangrijke lijnen in de gaten te houden, namelijk: $3410, $3.500 en $3780. Vanaf dat moment was het afwachten op de uitbraak van het patroon.

Positieve uitbraak

Ondanks dat de kans op een negatieve uitbraak groter was, deed de bitcoinkoers het omgekeerde. De koers brak uit boven de weerstandslijn die zich bevond op $3780 en het volume wist overduidelijk de uitbraak te bevestigen.

Dit is het prachtige bewijs dat technische analyse slechts een handvat is en niet een exacte wetenschap. Maar het is óók het bewijs dat er wel degelijk goed op patronen gehandeld kan worden – los van de kant van uitbraak.

Kijkend naar de daggrafiek is te zien dat de koers opwaarts uit het eerder getekende patroon gebroken is. Om de eerdere weerstandslijn terug te testen als supportlijn. Dit lijkt dramatisch, maar is een zeer natuurlijke beweging. De koers heeft even tijd nodig om op adem te komen.



Te zien is dat het volume de trend bevestigd en vanaf hier kan momentum worden opgebouwd om de opwaartse beweging voort te zetten. Er is mogelijkheid om de koers op de lange termijn naar $4700 te brengen.

De steunlijn rond $3770 dient echter nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Een neerwaartse doorbraak van deze lijn, zal de kaarten opnieuw schudden. Dit ligt echter niet in de lijn der verwachting.



Op de korte termijn grafiek is duidelijk te zien dat de koers duidelijk, na een kortstondige negatieve divergentie, steun ondervindt rond $3770. Er wordt opnieuw momentum opgebouwd en de koers heeft op de korte termijn een opwaartse potentie tot $4.200.

Samenvatting: