Prijsanalyse bitcoin: Koersdoel $1.000?

De verontwaardiging in cryptoland is groot. In 2017 noemde Jamie Dimon bitcoin nog “a fraud”. Vorige week werd echter bekend gemaakt dat de topman van JP Morgan Chase nu bezig is aan de JPM Coin.

Hoewel Dimon tijdens een interview begin 2018 terugkwam op zijn uitspraak zelfs zijn excuses aanbood, bleef het een vreemde zaak. Het hielp ook niet mee dat er kort na het interview geruchten gingen dat de bank zelf bitcoins OTC (over the counter) aan het inkopen was.

Waarom JP Morgan Chase nu zelfs heeft besloten het basis protocol van bitcoin – die ze toch echt eerst als frauduleus zagen – in te zetten om hun eigen business te verbeteren, is onduidelijk. Wel liepen de gemoederen online hoog op. Wat moet deze eerste instantie crypto-hatende bank in vredesnaam met een eigen crypto?

SWIFT 2.0

Naar eigen zeggen wil JP middels de coin een vervanging aanbieden voor SWIFT, dat niet optimaal werkt. Een cryptomunt zou hiervoor een mooie oplossing kunnen bieden, maar critici vragen zich af of hier wel een centraal geprogrammeerde crypto voor gebruikt zou moeten worden.

Ripple is al langer bezig met verschillende producten om banken te ondersteunen bij onder andere het doen van crossborder transacties. Een daarvan is XRP, ook wel de banking coin genoemd.

JP zelf laat nog niet zo veel los over de invulling van hun JPM Coin. Wat wel duidelijk is, is dat de coin op een blockchain zal draaien. De bank heeft echter nog niet onthuld hoe die blockchain eruit zou zien, en wat voor invloed zij daarop zullen hebben.

Boosheid

Ondanks dat analisten verwachten dat JPM Coin geen bedreiging zal vormen voor bitcoin, slaat de crypto community hard terug. Een JPM Coin hoort volgens velen niet thuis in de cryptomarkt.

The most popular token for money laundering this year will be JPM Coin — Pomp ?? (@APompliano) 14 februari 2019

Er gaan zelfs behoorlijk gegronde argumenten rond dat juist JPM Coin de echte fraud zou zijn.

Daggrafiek

Ondanks alle ophef over de JPM Coin deed de koers van bitcoin vrij weinig. Deze ligt er al een week behoorlijk stabiel bij.



Vorige week gaf ik aan een beetje bezorgd te zijn over het patroon dat zich momenteel vormt op de daggrafiek. De grafiek toont een zeer grote driehoek.

Deze driehoek noemt men ook wel een bearish pennant. Bij een negatieve bevestigde uitbraak door de $3.400 dan zal de koers een koersdoel van $1.000 hebben.

4-uursgrafiek

Op de 4-uurs grafiek is te zien dat de koers na de opwaartse uitbraak in een zijwaarts trendkanaal gekomen is. De koers bevond zich in een behoorlijk kleine trading range tussen de $3.600 en de $3550.



De kans is groot dat de koers nog eenmaal de bovenkant van de bearish pennant zal raken. Naar verwachting zal de bearish pennant voor 25 maart uitbreken en een kant kiezen. Belangrijke steun- en weerstandslijnen bevinden zich op $3780, $3410 en $3.500.

Samenvatting: