Terugblik: Bitcoin, het beste jaar ooit?

Terwijl in Nederland na een prachtige zomer en herfst de nachtvorst haar intrede doet, heeft cryptoland een zware winter moeten doorstaan. 2018 gaat de boeken in als het jaar waarin de bubbel knapte. Of althans, zo leek het.

Waar de koers van bitcoin op 1 januari 2018 op $12.000 stond, staat deze in de laatste weken van het jaar rond de $4000. Begin 2018 maakte bitcoin haar laatste opwaartse stuiptrekking om daarna in een oneindig lijkende downtrend terecht te komen. Deze downtrend is nog steeds niet opwaarts doorbroken. Het was berenmarkt ten top.

2018 was ook het jaar waarin de koersen van vele altcoins hard daalden, zelfs nog harder dan de koers van bitcoin. Los van de koers, zijn er veel meer hoogte- en dieptepunten die besproken moeten worden. Daarom doe ik eens gek en bespreek ik in deze column niet de technische analyse, maar de belangrijkste cryptogebeurtenissen van 2018.

Regulering

De cowboymarkt van 2017 zorgde voor een rode vlag bij toezichthouders. Na vele waarschuwingen van het AFM en de Amerikaanse toezichthouder was men er wel klaar mee. Maar reguleren van crypto’s is makkelijker gezegd dan gedaan.

Eerst definiëren dan pas reguleren. Dat is wat er op de planning stond voor 2018. Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Waar men eerst probeerde uit te vogelen welke coin of token in welk vakje valt (security, asset, store of value, betaalmiddel, utility etc.), wordt er nu in Amerika geopperd om een eigen regelgeving voor crypto’s toe te passen.

Inmiddels wordt er nagedacht over een wereldwijde regelgeving, onder andere voor belasting omtrent crypto’s. Ieder land doet dit nu op een andere manier.

Banken

Ook banken en centrale banken zagen tal van mogelijkheden in crypto’s. Niet alleen was 2018 het jaar waarin de banken en Centrale Banken onderzoek deden naar blockchain en onderdelen hiervan (Distributed Ledger Technology).

Ook startte de ene na de andere bank een trading desk en werden er plannen gesmeed om crypto’s aan klanten te kunnen aanbieden. Goldman Sachs, Morgan Stanley en zelfs JP Morgen – ja, u leest het goed – gingen overstag.

Van nieuw naar gewoon

De samenwerking tussen gewone financiële producten en cryptocurrencies werd in 2018 werkelijkheid. Er werden plannen gesmeed om de ongereguleerde crypto’s te koppelen aan producten die wij in ons huidige systeem reeds kennen, om zo de weg naar institutioneel geld vrij te maken.

Er werden dit jaar tientallen aanvragen ingediend omtrent ETF’s bij de SEC. In augustus werd de ETF van de Winklevoss broers, die al sinds 2013 een bitcoin-ETF proberen te lanceren, afgekeurd.

Ook verplaatste de Amerikaanse toezichthouder andere ETF-aanvragen, waaronder die van Van Eck. Tot op heden is er nog steeds geen uitspraak geweest op de aanvragen en dit zal naar verwachting begin 2019 plaatsvinden. Ook de voorlopige lancering van BAKKT, een Amerikaans platform voor bitcoin futures is uitgesteld tot volgend jaar.

Van gewoon naar nieuw

Niet alleen bestaande producten werden ingezet om crypto’s aan te kunnen bieden. Het onderliggende protocol werd ook ingezet om bestaande producten te vervangen. 2018 was daarom ook echt het jaar van de Security Token Offering (STO).

Middels een STO kunnen aandelen, opties en obligaties aangeboden worden met behulp van blockchain. Dit maakt het voor ieder bedrijf mogelijk om vanaf 200.000 euro al een digitale beursgang te doen, wat het voor kleinere bedrijven makkelijker maakt.

Het beste jaar ooit

Los van de koers was er niet veel te klagen. Volgens Armin van Bitcoin, één van de bekendste bitcoiners, was 2018 het beste jaar voor bitcoin ooit! Hij doelt hierbij op de fundamenten van bitcoin.

2018 has been by far the most successful year in #Bitcoin.



- lightningnetworklaunched ?

- #segwitquadrupledto 45%

- Bitcoin core 0.16.0 + 0.17.0

- worldwide offline coverage ???

- hashratequadrupled

- mempoolemptied

- "The Bitcoin Standard" ??

- @CasaHODLlaunched



???? — A v B ? (@ArminVanBitcoin) December 23, 2018

Een van de dingen die hij benoemt is de de komst van het lang verwachte Lightning Network. De livegang hiervan was voor veel bitcoiners een hoogtepunt. Het is qua schaal op dit moment nog niet waar men het wil hebben. De mogelijkheid om kleine transacties te doen met verwaarloosbare transactiekosten bestaat al wel.

Waarde en prijs

Los van de prijs is er dus in 2018 niet zo veel veranderd. Het fundament van bitcoin is alleen maar steviger geworden. Ondanks dat koppelen non believers graag hun gelijk aan de koers van bitcoin. Er valt daar wel wat voor te zeggen. Het waren overigens de believers die in 2017 hetzelfde deden, maar dan andersom.

Ik hecht hier zelf niet zo veel waarde aan. Het zit hem mijns inziens niet in de prijs, ondanks dat ik een passie heb voor grafieken. Ik poog vaak de gelijkenis te maken tussen prijs en waarde vanuit de visie van de Oostenrijkse School, maar dan net ietsje anders.

Tot op heden vond ik het vrij lastig om dit uiteen te zetten. Tot ik gisteren de Tweet van Eric Voorhees tegen kwam, waarin hij met slechts 1 zin, de spijker op zijn kop sloeg. Ik had het zelf niet beter kunnen omschrijven.

Bitcoin's value increases steadily over time, while Bitcoin's price attempts to find it. — Erik Voorhees (@ErikVoorhees) December 22, 2018

Bedankt!

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het lezen van, input geven voor, en corrigeren van mijn columns. Ik ben er dan ook tot op de dag van vandaag nog steeds ontzettend dankbaar voor, dat ik mijn passie in 2018 met jullie heb mogen delen.

Op dat er nog vele lijntjes getrokken mogen worden. Tot volgend jaar!