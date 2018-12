Zelden was er zo veel commotie bitcoin rondom de afgelopen weken. Er is een flinke digitale discussie gaande over de waarde van bitcoin, en de prijs die daarvoor betaald zou moeten worden.

Het doen slagen van een bepaald project, in dit geval bitcoin, wordt vaak gekoppeld aan de prijs. “Zie je wel”, roept men nu, “het wordt niks met die bitcoin.” Terwijl voorstanders in tijden van hoogtij juist het tegenovergestelde riepen.

Blijkbaar is prijs een middel om op een aantoonbare manier hun gelijk te halen. De prijs is het enige wat vaststaat, dit is immers een zichtbaar getal, terwijl de waarde voor velen nog ongrijpbaar is.

Prijs en waarde

De grafieken die ik iedere week bekijk, drukt deze prijs – dit getal – uit. Zolang er geen duidelijk beeld is wat de (toegevoegde) waarde van bitcoin nou daadwerkelijk is, is de prijs van bitcoin wat de gek ervoor geeft.

Immers, in Iran stond de koers van de bitcoin enkele weken geleden – na de Amerikaanse boycot – nog op een prijs van (omgerekend) $24.000. Blijkbaar is het doen van p2p betalingen in Iran meer van waarde dan in West-Europa. Dit drukt zich uit in een hogere prijs.

Deze stijgende vraag is overigens in meerdere landen te zien, vooral waar bijvoorbeeld hyperinflatie is.

Analyses

Maar niet alleen daar is discussie over, want ook over analyses wordt veel gediscussieerd. Aangezien er geen fundamentele analyse mogelijk is op bitcoin, gaat het over de TA. En nee, Technische Analyse is geen exacte wetenschap.

TA is slechts een handvat – misschien wel het enige handvat – om door middel van wiskundige berekeningen een afweging te kunnen maken over de haalbaarheid van bepaalde patronen. Niks meer, niks minder.

Dit brengt mij bij het koersverloop van de afgelopen week. In zeven dagen tijd steeg de koers van bitcoin 6,8%. De koers lijkt kortstondig een bodem te hebben gezet.



Kijkend naar de bovenstaande afbeelding is te zien dat de koers van bitcoin de afgelopen week weer een stukje opgelopen is. Er is een low gezet rond de $3.500. De koers lijkt nu weer op weg te zijn om deze bodem te testen.

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers steun heeft rond de de $3.800. Momenteel wordt de koers in een Falling Wedge gedrukt die, in de regel, een 68% kans heeft op een positieve uitbraak. De bovenste lijn van deze Wedge is vormt een weerstandslijn die nu rond de $4.000 ligt.



Ook bevindt zich in die omgeving een relatief sterke weerstandslijn rond de $4.500. De RSI bevindt zich momenteel behoorlijk stuck in the middle, dus het is even afwachten wanneer de koers uit het driehoekpatroon zal breken.

Samenvatting: