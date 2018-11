Prijsanalyse bitcoin: Bodem of verdere daling?

De onrust op de cryptomarkt de afgelopen weken is u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan. Door deze onrust liepen de gemoederen hoog op en dat liet ook koers van bitcoin niet ongerept: -40% in slechts 30 dagen.

Trendomkeer

Ook deze week is de koers van bitcoin nog net zo instabiel. Na een immense koersval van 25% in één week, lijkt bitcoin de afgelopen 24 uur opeens weer uit het dal te krabbelen. De koers steeg in 24 uur 7%.

Of deze trend door zal zetten is nog maar de vraag. De onderliggende problemen waar ik vorige week over schreef (link) zijn tot op heden niet opgelost. De onrust heerst dus nog steeds.

Veel beleggers vragen zich nu af of de koers van bitcoin vanaf hier haar omkeer zal maken, of toch nog verder zal dalen. Het laagste punt van dit jaar ligt nu op $3480.

Berenmarkt

Momenteel vind ik technische analyse een zeer moeilijk vak, puur omdat de koers wordt bepaald door de psychologie van de markt. Deze kan, in berenmarkten als deze, behoorlijk doorslaan. Ondanks dat kijk ik naar het grote plaatje.



Op de daggrafiek is te zien dat de koers van bitcoin zich momenteel op $3935 bevindt. Het heeft een sterk steunpunt rond de $3.500. Een ding is zeker: bitcoin bevindt zich overduidelijk nog steeds in een berenmarkt.

Op het kortetermijnplaatje is de paniek op de markt duidelijk zichtbaar. De koers breekt steun- na steunlijn.



Te zien is dat het volume overduidelijk oploopt, terwijl de koers neerwaarts gaat. Dit geeft aan dat er verkoopdruk is. Stijgend volume in een dalende trend is per definitie een negatief signaal. Enkel als het volume afneemt in een dalende trend, neemt de kans op een herstel toe.

Om een opwaartse beweging te kunnen inzetten dient de koers opwaarts uit de schuine weerstandslijn te breken. Een belangrijke steunlijn die in de gaten gehouden moet worden, ligt rond $3.500.

Binnenkort zal kant worden gekozen en dan moet blijken of de bodem gezet is.

Samenvatting: