Prijsanalyse bitcoin: Onrust

Het is sinds gisteravond behoorlijk onrustig op de cryptomarkt. De koersen van de top 10 crypto’s zijn behoorlijk aan het oplopen. Met name bcash doet het met + 7% goed. Ook bitcoin lijkt met een plus van 0,83% toch iets opwaarts te bewegen.

Verandering op komst?

Ik roep het al weken achtereen: “het is saai”, “de markt ligt plat”, “er lijkt geen einde aan te komen”, “het wordt tijd voor een uitbraak”. En ja, alles is nog steeds waar… Maar wat duurt het lang. Hoe dichter we bij de uitbraak komen, hoe minder beweging er op de markt is. Toch lijkt daar nu toch verandering in te komen

Waar bitcoin volgens TA een behoorlijk lage (ongeveer $3.000) bodem zou kunnen zetten, begin ik daar steeds meer mijn twijfels over te krijgen. Mijn inziens zijn er tal van fundamentals die een hogere bodem indiceren dan die $3.000.

Een behoorlijke neerwaartse beweging, waarin de zwakke handen worden uitgeschud, ligt nog steeds in het verschiet. Echter houd ik meerdere dingen in mijn achterhoofd.

Er wordt dag en nacht gewerkt aan de verbetering van het bitcoinprotocol en er zijn tal van updates in de maak (RSK, MimbleWimble).

De oude logge bedrijven – banken, tech bedrijven en beuzen – zien crypto’s steeds meer als een blijvertje

Het sentiment op de markt. Hoe negatiever het sentiment, hoe beter.

Al deze argumenten zouden kunnen duiden op een behoorlijk hogere bodem, dan volgens TA verwacht wordt, wanneer het patroon neerwaarts uitbreekt

Commotie rond tether

Afgelopen weken is er tevens behoorlijk wat commotie geweest rondom tether. Tether is een zogenoemde stablecoin, die gebackt zou moeten zijn/is, door de dollar. Één tether is een dollar waard. Om deze reden wordt tether dan ook gebruikt als stabiele basis om even kortstondig de cryptomarkt te ontvluchten en is tether, naast bitcoin, de meest getrade coin.

Opvallend is dat de patronen op de dollar en de USDT-exchanges beginnen af te wijken. Daarom geef ik de voorkeur om, in een periode als deze, beide grafieken in de gaten te houden, om een uitbraak op het juiste moment te kunnen bevestigen. Hier ga ik bij een uitbraak dieper op in.

In de onderstaande grafiek is de koers van bitcoin op Bitstamp (USD) zichtbaar. Deze grafiek toont, hoe de koers nu tegen de bovenkant van de weerstandslijn aanbotst. Deze weerstandslijn is zeer sterk en de verwachting is niet dat de koers hieruit zal breken.



Ook is te zien dat er sinds begin juni hogere bodems worden gemaakt, dit indiceert op een potentiële uitbraak. Deze zal voor het einde van het jaar plaatsvinden.

Sterke weerstandslijn

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de RSI zeer hoog is en de koers tegen een zeer sterke weerstandslijn aanbotst. Deze combinatie maakt het zeer waarschijnlijk dat de koers zal dalen.



De eerste steunlijn bevindt zich op $6.220. Wanneer de koers door deze steunlijn heen zakt is er nog een schuin oplopende steunlijn die de koers kan opvangen op $6.150. Mocht ook hier geen steun gevonden worden, is er nog steun op $6.060 en $5.880, waarna de koers in een vrije val terecht zal komen.

Voor nu is het zeer waarschijnlijk dat de koers niet opwaarts zal uitbreken en bitcoin terug zal gaan naar een lager niveau.

Samenvatting