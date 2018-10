Veel mensen kennen bitcoin als mogelijkheid om in te investeren. Maar wie doet het echt? In deze serie brengt IEX actieve beleggers in cryptomunten in beeld. Hoe zijn ze begonnen, wat is hun strategie en hoe kijken ze naar de toekomst?

Zo door de telefoon is Dorien een keurige Haagse dame in de wat stijve wijk Benoordenhout, waar ook onze minister-president resideert. Ze eet er taartjes en drinkt een glaasje rood met haar zus.

Maar haar belegging in bitcoins onderscheidt haar van haar omgeving. Die bekijkt haar strapatsen met een schuin oog, ook al levert het "leuk wat munten" op.

Gesjoemel en speculatief

"In het begin deelde ik mijn bitcoinactiviteiten via Facebook. Maar ik kreeg er geen goede reacties op, dus daar ben ik daar maar mee gestopt. Veel mensen vonden het gesjoemel, speculatief.

Zelfs vrienden en familie die wel wat konden missen, hebben geen bitcoins gekocht, terwijl zij daar toch een mooie winst mee hadden kunnen behalen. Toen ik wat had verdiend, heb ik dat wel weer rondgebazuind. Maar het gericht was aan dovemansoren. Nederlanders zijn toch een wat bangig volk."

Een verklaring voor haar 'innovatieve gedrag' heeft Dorien niet, behalve dat ze sinds vijf jaar ook twintig zonnepanelen op haar dak heeft liggen. Dat huis staat in de provincie Groningen, want daar woont ze nu met haar partner, die overigens ook in bitcoins belegt.

"Ik betaal daardoor nu €9 per maand aan energie, voor een oppervlakte van meer dan 250 m2. Ik stook vooral met de pelletkachel en de houtkachel als het vriest. De investering in de zonnepanelen is er nu bijna uit. Bij de pelletkachel was dat al na twee jaar".

Aanvulling op pensioen

Haar bitcoininvestering en de verwachte winst daarvan ziet Dorien als een aanvulling op haar pensioen. Ze hoopt op die manier uiteindelijk ook de hypotheek van haar huis te kunnen aflossen. Zo ver is het nog niet.

Maar toen ze onlangs een overstroming in huis had en genoodzaakt was €30.000 uit te geven aan verbeteringen, kwam de opbrengst van haar belegging maar wat goed uit. Toch had Dorien nog blijer kunnen zijn, als ze nog eerder was begonnen met het aankopen van bitcoins.

"Want ik volg het fenomeen als sinds 2012, toen de bitcoin zo'n €5 waard was. Maar ik wist niet hoe en waar ik ze kon kopen. Nu kan ik bij Bitmymoney makkelijk in- en uitstappen, maar die mogelijkheid had ik nog niet in het vizier. Uiteindelijk ben ik ingestapt toen de munt op zo'n €300 stond, eind 2014. Ik heb tussentijds winst gepakt, maar ook weer aangekocht. Het is toch wel verslavend."

Koers stabiel

Nu de koers al weer enkele maanden redelijk stabiel is, houdt Dorien haar bitcoins vast. Dat gedrag lijkt meer op het beheer van haar reguliere aandelenportefeuille, die ze al zo'n veertig jaar heeft.

"Dat is een uit de hand gelopen hobby. Ik heb belegd in aandelen, opties, goud, zilver, dollars en zelfs turbo's. Toch ben ik daar mee gestopt toen het mijn leven teveel ging beheersen. Maar met crypto's - ik heb ook ether en ripple - zal ik niet snel stoppen. Het is misschien gek om te zeggen, maar zonder bitcoins voel ik me arm."