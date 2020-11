Prijsanalyse bitcoin: Bodemstampers

quote: -PR- schreef op 21 september 2018 09:53:

Wat een waardeloos stuk.



"Toch zijn er onderliggend steeds meer fundamentele veranderingen gaande die snel over het hoofd worden gezien..."



En van deze vele veranderingen wordt enkel benoemd dat verschillende banken 'plannen' hebben om zich in te laten met crypto's. Waar blijft de opsomming en/of verklaring van de rest van al deze over het hoofd geziene fundamentele veranderingen?



Vervolgens volgt er een heel stuk technische analyse waarbij de hoofdmoot is: Kijk, ik teken een paar lijntjes en de koers kan erboven of eronder komen. Geen idee welke kant het op gaat, maar ik moet 500 letters op papier krijgen, Dus we gaan het wel zien welke kant het wordt...



Wat is dat nou voor een analyse? Dit hele stuk is alleen maar gebakken lucht. Net zoals crypto's. Als je voor dit stukje tekst een vergoeding krijgt, dan wil ik graag weten waar ik me ook als stukjesschrijver kan aanmelden bij IEX....

Niemand verplicht je om dergeljke stukjes te lezen.Wanneer je dit toch doet belet niemand je om daar eigen conclusies uit te trekken.Samenvatting ervan :Rekenen is niet haar sterkste vak,de Bitcoin noteert aan ongeveer 1/3 van zijn top en niet aan -85%.Koers bevind zich in een neerwaartse driehoek klopt.Grootse uitbraak ligt op de loer.Een uitbraak komt er hoe dan ook daar de 2 lijnen mekaar gaan snijden,of het een grootse uitbraak is daarentegen valt te bezien,in de meeste gevallen is dit inderdaad zo en is dit ook duidelijk te verklaren waarom maar er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat dit voor Bitcoin hier onvoldoende opgaat temeer er zich eerder reeds dergelijke driehoek heeft gevormd die opwaarts is doorbroken wat Madelon nadien als een false move verklaarde.Bovendien is het m.i nog onduidelijk wat men precies een grootse uitbraak noemt bij Bitcoin,er is hier nog steeds een veel grotere volatiliteit,er zijn weinig aandelen die zowel op 1/3 van hun top staan als ruim 100% hoger dan 1 jaar geleden en 800% hoger dan 2 jaar geleden.Ik ken er zelf in ieder geval geen enkele.Koers schommelt tussen $6540 en $6220Klopt in ieder geval niet meer,momenteel staan we op ongeveer 6700$.Het is ook een veel te smalle range voor Bitcoin ,dergelijke range kan gewoon niet lang kloppen.Dergelijke uitbraken gebeuren dus voortdurend.Koers vormt een Symmetrical Triangle op de 4-uursgrafiek.Aan de hand van deze driehoek kan een opwaarts of neerwaarts koersdoel worden berekend.Kon best wel het geval geweest zijn maar in dergelijke grafiek heb ik totaal geen interesse,deze driehoek is in ieder geval reeds doorbroken in opwaartse richting.Niet iedereen handelt op dergelijk kort tijdsniveau en doet dit op basis van dergelijke korte grafiek.Mijn laatste 2 bij kraken sell XBT/EUR €5,749.0 Closed 09-21-18 21:07:25 en buy XBT/EUR €5,701.0 Closed 09-21-18 23:00:00(Noos 09/21 is 21 september vooraleer je weer opmerkt dat er maar 12 maanden in een jaar zijn).Als ik bovendien haar capaciteiten op rekengebied zie heb ik de nodige twijfels over het berekenen van in dit geval een opwaarts koersdoel.Voor wie Bitcoin nog steeds gebakken lucht of zoals Don 55555zelfs fraude noemt ,niets belet hen om in goede huisvader aandelen of in rentevrij risico obligaties te beleggen en Bitcoin links te laten liggen.