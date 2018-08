Het bloed vloeit door de straten en niet zo’n beetje ook. Enkele weken geleden vroeg ik mijzelf nog af, waar toch die paniek op de markt bleef. De paniek waarbij men moord en brand schreeuwt, de paniek dat men wanhopig vraagt of het nog goedkomt, de échte paniek. Nee, deze paniek had ik nog niet gezien.

Tot deze week. Langzaamaan lijkt deze paniek cryptoland te treffen, als een virus dat zich als een sluipmoordenaar verspreid. Ondanks dat u nu wellicht met tranen in uw ogen, vol minachting en afschuw, naar de grafiek aan het staren bent, is dit het moment waar ik, en vele anderen, stiekem op gewacht hebben.

Markt Cycli

Vorige week gaf ik, in mijn video op YouTube, al aan dat deze bovengenoemde fase nodig is en daar zit een reden achter: de zwakke handen moeten uit. Iedere grafiek verloopt namelijk in een cyclus. Een afgeronde cyclus duurt bij de ene sector 10 jaar en bij de andere wellicht een eeuw. Voor de onvolwassen markt waar bitcoin nu in zit, gelden versnelde cycli.

Voor degene die de marktcycli nog niet uit zijn of haar hoofd kent, de fase die haar intrede gedaan heeft, wordt ook wel de Capitulation phase genoemd. Dit is het moment dat de zwakke handen uit de markt stappen. Het wachten is nu tot de Depression phase haar intrede doet.



Genoeg geneuzel over paniek en cycli. We gaan kijken naar de grafiek. Dit is immers waar u, als liefhebber van TA én crypto, op heeft gewacht.

$3200

En wat is het spannend. Kijkend naar de daggrafiek ziet het er een stuk opwindender uit dan vorige week. Bitcoin bungelt namelijk op het randje van de afgrond.

De koers (body van de candle) schampt de getekende steunlijn, met een low van $5885. Dit is een behoorlijk cruciaal punt. Een neerwaartse uitbraak van deze driehoek formatie, Descending Triangle, zou een neerwaarts koersdoel kunnen geven van $3200. De kans op een neerwaartse uitbraak van dit patroon is 63%.

Wel is te zien dat de RSI zich in een oversold gebied bevindt. Dit duidt niet direct op een trendomkeer, wel geeft het aan dat er op korte termijn stabilisatie mogelijk is. Een trendomkeer kan nog even op zich laten wachten, van één week tot weken.

Voor nu dient de (body van) dagcandle boven de steunlijn op $5900 te sluiten om een neerwaarts koersdoel van dit formaat uit te kunnen sluiten. Houdt daarom deze steunlijn nauwlettend in de gaten.



Kijkend naar de 4-uursgrafiek ziet het er een niet heel anders uit. De koers bungelt overduidelijk op het randje van de afgrond. Te zien is dat er kortstondig positieve divergentie plaatsvond, echter is deze divergentie totaal niet krachtig.

Daarnaast is te zien dat het volume op begint te lopen, terwijl het volume volgens de Dow Theory de trend hoort te bevestigen. Hier vindt dus divergentie plaats, wat ook duid op een mogelijk (kortstondige) opwaartse beweging. De koers heeft op het korte termijn plaatje steun op $6000. Deze steunlijn dient stand te houden, om te koers binnen de grotere driehoek te houden.



Samenvatting: