Cryptobelegger: “Het heeft mijn leven niet veranderd”

Veel mensen kennen de bitcoin als mogelijkheid om in te investeren. Maar wie doet het echt? In deze serie brengt IEX actieve beleggers in cryptomunten in beeld. Hoe zijn ze begonnen, wat is hun strategie en hoe kijken ze naar de toekomst?

Collette (48) heeft begin deze eeuw een ernstig auto-ongeluk gehad, waardoor ze als juriste arbeidsongeschikt is geraakt. Tien jaar procederen heeft haar een flinke som opgeleverd, waarvan zij in 2015 een groot deel heeft geïnvesteerd in bitcoins.

"Dat was nog in de goedkope tijd", zegt ze. "De eerste bitcoins heb ik bij Bitmymoney gekocht voor €400, daarna een deel voor €700 en de laatste voor €900. Dat was in 2016. Ik zit nu niet slecht bij kas, maar het heeft mijn leven niet veranderd.”

In haar vriendenkring zijn er niet veel mensen die wat met bitcoins hebben. "Ik heb één vriend die ook bitcoins heeft. Anderen zijn argwanend. Ik denk dat het komt door onwetendheid of onbegrip.”

Ze gaat verder. “Het is ook goed om er eerst over te lezen voor ermee aan de slag te gaan. Dat doe ik ook en daarom heb ik een vast vertrouwen in een flinke koersstijging en bredere toepassing van bitcoin of een andere digitale munt."

Portfolio

Het is niet bij bitcoins gebleven. Collette heeft een deel omgezet in ethereum. Die zijn tien keer over de kop gegaan. Ze heeft ook de munt dragonchain gekocht, die van 5 cent is gestegen naar $5. Voor die prijs heeft ze de coin verkocht. Hetzelfde heeft ze gedaan met stratis, die ze heeft ingeslagen voor 2 cent en naar $20 steeg.”

"Toch had ik januari meer moeten verkopen, toen de hele markt aan het dalen was. Nu wacht ik tot de trend weer omhoog gaat. Ik kijk een paar keer per dag naar de koersen, maar ik doe niks. Pas als bitcoin €50.000 waard is, verkoop ik de helft.”

Betalen met bitcoins

Anders dan veel andere beleggers, gebruikt Collette bitcoins ook als betaalmiddel. "Ik betaal er vliegtickets mee, hotels, huurauto's. Dat doe ik het liefst bij Destinia.co.uk, een site die bitcoins accepteert.”

“In Engeland koop ik voor 500 pond aan bitcoins ook wel een soort bonnen waarmee ik in winkels kan betalen. Maar ik betaal ook vaak met mijn app Mycelium.”

Collette vindt dat Nederland achterloopt wat betreft betalen met bitcoins. “Ik heb de indruk dat er in het buitenland meer mogelijkheden zijn om af te rekenen in bitcoins. Ik weet ook dat er in Japan in veel winkels mee kan worden betaald en dat er in Zwitserland treinkaartjes mee kunnen worden gekocht.”

Ken de klant

Een tijdje terug kreeg Collette een belletje van haar bank, de ABN Amro. "Ze vroegen hoe dat zat, al die transacties die van bitcoins afkomstig waren. En ben toen bij ze op bezoek geweest en heb ze met een paar documenten ervan weten te overtuigen dat ik bonafide ben.”

“Ik begrijp het wel: ze moeten nu eenmaal hun klanten in de gaten houden. De belastingdienst heb ik trouwens ook goed geïnformeerd. Maar aan het einde van het gesprek liet de bankmanager weten dat ze daar aanstalten maken om ook adviesdiensten te verlenen voor cryptovaluta. Dat was wel een verrassing voor me."