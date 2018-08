Net zo hard als de temperaturen in Nederland stijgen dalen de koeren van cryptomunten. De bitcoin daalde afgelopen week met maar liefst 14% en dit lijkt voorlopig niet te stoppen.

De complete top 10 crypto’s gleed vanmorgen onderuit. De koersen schommelen tussen de 7 en 20% onder het niveau van een week geleden.

Ondanks deze forse koersval is er geen reden tot paniek. Er zijn geen fundamentele veranderingen in het cryptolandschap die deze daling kunnen verklaren.

Koers en nieuws niet in dezelfde pas

Los van de koers is het nieuws omtrent bitcoin behoorlijk positief. Zo werd er deze week een mijlpaal bereikt, omdat er inmiddels wereldwijd 3500 operationele bitcoin-ATM’s beschikbaar zijn.



Vorige week schreef ik nog over de (voorlopige) afkeuring van twee ETF aanvragen. Deze week is er positief nieuws. Er zijn namelijk nóg vijf aanvragen ingediend, waardoor het volgens analisten slechts een kwestie van tijd is voordat de lang verwachte bitcoin-ETF er dan toch daadwerkelijk komt.

ETF

Mijns inziens heeft de aanvraag van de CBOE de grootste kans op goedkeuring. Deze ETF zal dan pas zijn intrede doen in januari 2019. Het ETF-verhaal is dus nog niet afgesloten. De komst van deze ETF zou een hoop teweeg kunnen brengen.

Technische plaatje

Terug naar de koers. Ten tijde van dit schrijven noteert bitcoin $ 6.981. Het grote plaatje ziet er minstens net zo mooi uit als vorige week. De koers loopt duidelijk weer binnen de lijntjes van het driehoekpatroon. Deze Descending Triangle kenmerkt zich door de horizontale bodems en de lagere toppen.



Statistisch onderzoek wijst uit dat in 63% de koers neerwaarts uitbreekt, dus onder de horizontale bodemlijn zakt. Daarna kan er vanaf dit punt een koersdoel berekend worden. Het is nu afwachten welke kant de koers kiest.

Steunlijntje

Op deze grafiek ligt er nog een belangrijke steunlijn rond de $ 6.700. Deze dient stand te houden. Als dit niet gebeurt, is de kans groot dat de koers de $ 5.900 zal testen.

Beeld korte termijn

Kijkend naar het kortere termijnplaatje ziet het er een stuk fraaier uit. De koers vormde kortstondig positieve divergentie. Waarbij de bodems op de grafiek lager werden, terwijl de bodems op de RSI juist hoger werden.

Dit zorgt voor een kleine opleving. Bovendien fungeren de vorige toppen rond $ 6.800 nu als sterke steun. De koers kan opwaarts bewegen tot ongeveer $ 7.300. Hier liggen twee sterke EMA-lijnen. Het is niet waarschijnlijk dat de koers hier op korte termijn overheen zal komen.

