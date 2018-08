Veel mensen kennen de bitcoin als mogelijkheid om in te investeren. Maar wie doet het echt? In deze serie brengt IEX actieve beleggers in cryptomunten in beeld. Hoe zijn ze begonnen, wat is hun strategie en hoe kijken ze naar de toekomst?

Gezonde middenkoers

"Toen de bitcoin een tijdje rond de koers van € 5000 zweefde, wist ik het: nu is het tijd om in te stappen. Dat was zo'n twee maanden geleden. Ik kende de bitcoin natuurlijk al langer, maar tijdens de hype van 2017 vond ik het te gevaarlijk om er in te beleggen. Nu vaart hij een gezonde middenkoers, die mijn verwachting dat de cryptomunt een maatschappelijke betekenis gaat krijgen, staaft."



Aan het woord is Joop Kools (65), tot vijf jaar geleden eigenaar van een haarstudio in 's-Hertogenbosch, met vijftien personeelsleden. Hij heeft de zaak verkocht en richt zich sindsdien op de exploitatie van zijn onroerend goed, zijn kinderen vooruit helpen en beleggen, ook in aandelen.

Kools verwacht dat het slecht afloopt met de euro. "Die zou wel eens ten onder kunnen gaan aan inflatie, aan het bijdrukken van geld ten behoeve Zuid-Europese landen en door ruzie binnen de Europese gemeenschap. Daardoor kan Bitcoin een belangrijke plaats gaan innemen naast de euro".

Simpel rekensommetje

Hoe belangrijk beleggen is, toont Kools aan met een simpel rekensommetje: "Stel je hebt € 50.000 en de spaarrente is 0%, wat nu veelal het geval is. Na aftrek van 2% inflatie en vermogensbelasting neemt je vermogen jaarlijks af met bijna 4%. Na twintig jaar hebt je nog maar 20% over: € 10.000. Niks doen kost dus geld."



De voormalige ondernemer bekijkt dagelijks de koers van bitcoin. Die is sinds zijn eerste stappen in de cryptomarkt met 10% gestegen. De koersfluctuaties zitten momenteel binnen deze bandbreedte. Daar is hij tevreden mee.

Hij heeft wel wat verlies gemaakt nadat hij een extra inleg bij een koersdaling te snel verkocht. Maar per saldo staat hij nog op winst. Kools laat doorschemeren dat hij niet met 'peanuts' belegt.

Geld is veilig

Met de faciliteiten van Bitmymoney is hij tevreden. "Voor mij is belangrijk dat mijn geld veilig is. Ik moest even wennen aan de techniek, maar dat duurde niet lang. Als ik geld terugboek, dan heb ik dat snel weer op mijn bankrekening. Bitmymoney rekent een kleine marge op aan- en verkopen, maar die vindt Kools reëel.

Toch ziet hij wel wat nadelen van bitcoins. "Er worden wel eens bitcoins gestolen en de munt wordt ook gebruikt voor het witwassen van geld. Maar goed, dat doen ze met euro's en dollars ook".

Bitcoin-ETF

Kools realiseert zich dat de koers van de bitcoin stijgt en daalt al naar gelang er goed of slecht nieuws is. Maar dat geldt ook voor zijn reguliere aandelen. "Als er weer besloten moet worden over het al dan niet toestaan van ETF's* van de bitcoin, zie je dat de koers stijgt tot de datum waarop de beslissing valt. Dan kun je kiezen: op het laatste moment verkopen... of niet. Zelf weet ik het overigens ook nog niet".



* Een ETF is een waardepapier dat de bitcoin vertegenwoordigt. U kunt daarmee in bitcoins handelen zonder ze daadwerkelijk in bezit te hebben. Diverse partijen hebben in de Verenigde Staten geprobeerd om goedkeuring te krijgen van de beursautoriteiten om zo'n ETF te lanceren, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Volgens insiders zou het eind 2019 alsnog kunnen lukken.