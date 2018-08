Cryptobelegger: 'Tot nu toe was beleggen in bitcoin iets voor nerds'

Veel mensen kennen Bitcoin als mogelijkheid om in te investeren. Maar wie doet het echt? In deze serie brengt IEX actieve beleggers in cryptomunten in beeld. Hoe zijn ze begonnen, wat is hun strategie en hoe kijken ze naar de toekomst?

Bert Panneman (63) wist al lang van het bestaan van de bitcoin, maar is pas in november 2017 als belegger via IEX bij Bitmymoney ingestapt. "Tot nu toe was beleggen in bitcoins iets voor nerds. Je moest allerlei codes onthouden en je bitcoins voor de veiligheid buiten de computer bewaren in een wallet of op een soort usb-stick. Dat leek me niks. Pas toen ik kon kopen en beleggen op de toegankelijke manier waarop IEX het aanbiedt, ben ik ook begonnen."

Dat was net op tijd, aldus Panneman. "De bitcoin stond toen nog op € 5.000 en steeg snel door naar wel € 16.000. Ik heb toen al wat winst gemaakt door op € 10.000 de helft van mijn inzet te verkopen."

Panneman begon met een derde bitcoin en bezit inmiddels ook litecoin en ethereum. Echte spreiding is dat overigens niet, want de koersen daarvan volgen die van bitcoin in grote lijnen. "Als de koersen weer gaan stijgen, houd ik ze vast. Ik zit niet te wachten op kleine winstjes; ik wil een klapper maken", licht Panneman toe.

'Aan een spaarrekening beleef je geen lol'

Waar het naartoe gaat, weet de belegger net zo min als een ander. "Eigenlijk is het ook meer gokken dan beleggen. Maar hier gebeurt tenminste wat. Aan een spaarrekening beleef je geen lol."

Panneman belegt naar eigen zeggen al sinds eind jaren negentig, toen de internetbedrijven opkwamen. "Momenteel heb ik ook aandelen in biotechbedrijven. Ik heb daar onlangs 20% winst mee gemaakt. Het kan lang duren, maar ook hard gaan in die sector, als er bijvoorbeeld toestemming komt voor marktintrede van een medicijn. Of als men vermoedt dat een bedrijf wordt overgenomen."

Panneman is al jaren in dienst bij een van de grootbanken als communicatiemanager. "Ik heb altijd veel te maken gehad met het geld- en effectenbedrijf binnen de bank, dus ik weet wel hoe geld en beleggen werken."

De bank legt medewerkers overigens geen strobreed in de weg bij het investeren in cryptovaluta, meent Panneman. "Ze zien het namelijk niet als beleggen. Daarentegen mag ik niet beleggen via bijvoorbeeld Binck of Alex. Door mijn functie zou ik voorkennis kunnen hebben, dus gelden er behoorlijke restricties. "

Zekerheid

Panneman beaamt dat zijn werkgever, samen met andere banken, niet altijd even gunstig oordeelt over een fenomeen als bitcoin. "In rapporten heerst een negatieve, of op zijn minst kritische, ondertoon. Waar zit de zekerheid? vraagt men zich af. Banken zullen niet gauw crytovaluta aanbevelen, ook al omdat ze er geen profijt van hebben."

Desondanks gaat Panneman verder met beleggen, en met hem een aantal collega's. Eén van hen is zelfs begonnen met minen: de eigen productie van cryptovaluta.

Wereldwijde belegging

Een voordeel van cryptovaluta is volgens Panneman dat het wereldwijd is, net als goud. "Aandelen zijn vaak afhankelijk van de situatie bij één bedrijf, één sector of één land. Dat kan eerder misgaan."

Hij hoopt dat de bitcoin gaat doorbreken als alternatief betaalmiddel. "Hij moet een eigen leven gaan leiden. Dat komt de stabiliteit ten goede, hoewel de koers kort geleden overigens al weer is gestegen tot tegen de € 7.000. Dat is een gezonde koers."