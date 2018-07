Prijsanalyse: bitcoin komt op adem na koersval

Nieuwe week, nieuwe kansen. Nou deze week dus mooi even niet. Ik val maar gelijk met de deur in huis, want de langverwachte bitcoin-ETF komt er (vooralsnog) niet.



Het is de tweede maal deze week dat er een bitcoin-ETF wordt afgewezen. Ditmaal ging het om de aanvraag van investment firm Direxion.



Eerder deze week (donderdag 26 juni) wees de SEC ook al een aanvraag voor een bitcoin-ETF af. Al vijf jaar strijden de Winkelvos boers, beter bekend als de knappe koppen achter Facebook, voor rechtvaardigheid.

'Postponed'

De verwachtingen waren hooggespannen. Gezien het feit dat er twee aanvragen ingediend waren bij de SEC. De ETF van de broers en investment firm Direxion heeft nu echter weer een “Postponed” kregen, zoals ze dat in Amerikaanse termen zo mooi zeggen. Deze uitspraak liet de markt op zijn grondvesten schudden.



De reden hiervoor komt niet duidelijk naar voren. Het enige wat volgens de beoordelaar wel duidelijk is, is dat de “markt” er op dit moment nog niet klaar voor is. Welke markt men hiermee bedoelt mag Joost weten, het feit blijft wel een ETF er voorlopig nog niet inzit.

Flinke koersval

Dit zorgde voor een koersval waar je u tegen zegt. De koers van bitcoin tuimelde gisteravond in ongeveer een uur tijd 400 dollar. Om volgens het “Trump effect” deze tuimeling in hetzelfde uur weer recht te zetten. Dit schouwspel van vraag een aanbod speelde zich deze week tweemaal in volle glorie af.



Voor de liefhebbers pakken we de grafiek er even bij.

U ziet het zelf. Het is werkelijk schitterend wat zich de afgelopen dagen op de grafiek heeft afgespeeld. Op de onderste blauwe lijn heeft de koers stand. Dit is dezelfde lijn die wij een aantal weken geleden als weerstandslijn zagen.

Opwaartse uitbraak in driehoekspatroon

Even terug naar het grote plaatje. Ik heb op het grote plaatje de grafiek even helemaal leeggehaald. Hieronder ziet u een zogenoemde Descending Triangle. Dit driehoekpatroon breekt in 64% van de gevallen neerwaarts uit.

In de onderstaande situatie zien we dat de koers juist opwaarts is uitgebroken. Dit plaatje valt dus onder de 26% die niet volgens het boekje uitbreken.







Bovenstaand patroon heeft een koersdoel van $14.000 dollar. Maar het volume lijkt niet echt door te zetten. De koers is wat aan het stageren en heeft momenteel steun op de bovenkant van deze driehoeksformatie.



Op de 4-uurgrafiek is te zien dat, mede onder invloed van negatieve divergentie, de koers naar $7.800 is gezakt, waar een sterke steunlijn lag.

De koers test inmiddels weer de bovenkant van de driehoek, maar het is nog maar de vraag of deze steunlijn sterk genoeg is.







Kijkend naar het volume en de RSI moet de koers nog iets meer ademhalen om dus de daling voort te zetten.

De bovenste blauwe steunlijn blijft een cruciale lijn om in de gaten te houden. Als de koers deze lijn doorbreekt is dit een verkoopmoment.



Belangrijkste punten:

• Het volume blijft behoorlijk laag voor een uitbraak van dit formaat

• De koers komt op adem

• De bovenste blauwe lijn van de driehoek blijft een cruciale steunlijn

• Neerwaartse doorbraak van de steunlijn is potentieel verkoopmoment