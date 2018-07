Prijsanalyse bitcoin: Opwaartse trend houdt aan

In tien dagen tijd is de koers van bitcoin maar liefst 25% gestegen. In de wandelgangen gaan geruchten dat de mogelijke komst van de bitcoin-ETF de prijs doet opdrijven. Of deze ETF er gaat komen, horen we op 10 augustus.



De geruchten houden de gemoederen in elk geval behoorlijk bezig, want deze bitcoin ETF moet en zal er volgens de community ein-de-lijk komen.



Los van de ETF is er natuurlijk meer aan de hand. De cryptomarkt zit al geruime tijd in een opwaartse trend en er lijkt maar geen einde aan te komen. We zien gewoon een mooie stijging, maar zijn nog ver verwijderd van de all time high.

Descending Triangle

Laten we toch maar even de grafiek erbij pakken.



Kijkend naar de daggrafiek zien wij het volgende. De koers van bitcoin is geruime tijd behoorlijk volatiel geweest. De lagere toppen en horizontale bodems tonen een mooi patroon. Dit patroon noemt men een Descending Triangle.



De uitbraak van dit patroon kan zowel opwaarts als neerwaarts plaatsvinden, maar in 64% van de gevallen breekt de grafiek neerwaarts uit dit patroon.



Wie goed kijkt, ziet dat de koers inmiddels opwaarts uit haar patroon is gebroken. Het overall volume blijft echter achter. De RSI bevindt zich in een overbought gebied, maar er is nog steeds ruimte om te stijgen.



Rekening houdend met de rappe stijging van de afgelopen dagen, kan de grafiek tijd nodig hebben om even op adem te komen, om vervolgens weer door te stijgen.

Bij opwaartse uitbraak ruimte naar $ 13.000

Let wel op: de bevestiging van deze opwaartse uitbraak is er pas als de volgende candle boven de $ 7.700 sluit. Ook het volume dient in deze situatie de trend te bevestigen.



Een bevestigde opwaartse uitbraak geeft een koersdoel van $ 13.000.