Prijsanalyse bitcoin: Minimaal koersverschil

Het is weer tijd voor een nieuwe prijsanalyse. Er is namelijk iets bijzonders aan de hand, ondanks het feit dat het deze week behoorlijk rustig is op de markt.

Vandaag, precies een week na het schrijven van het vorige stuk, staat de koers van bitcoin welgeteld $5,36 lager dan vorige week. Dit staat gelijk aan een daling van slechts 0,1%. De koers liep de eerste paar dagen langzaam op, om nu toch rustig aan wat te zakken, wat het minimale koersverschil ten opzichte van een week geleden verklaart.

Opmerkelijke daling

Ten tijde van schrijven begint de koers toch wat harder te zakken: 3,14% in de afgelopen 24 uur. Dat is na de gestage, rustige stijging van de afgelopen zes dagen toch wel opmerkelijk.

De oorzaak van de daling lijkt niet gerelateerd te zijn aan nieuws. Om toch te verklaren wat hier gaande is pak ik de grafiek er even bij. En ja, hij is weer mooi!



Op de daggrafiek is duidelijk te zien dat de koers van bitcoin zich sinds mei in een neerwaartse trend bewoog. Begin deze maand brak de koers opwaarts uit, na de vorming van positieve divergentie op de RSI (relatieve sterkte index).

Zo’n uitbraak kan men aan zien komen, wanneer de bodems op de RSI oplopen terwijl de bodems op de grafiek aflopen en er dus divergenties ontstaan. In dit geval positieve divergentie.

Rode candle

Na een veel groene candles zie ik toch dat de dagcandle van vandaag rood kleurt en dat is ook niet zo gek. De koers staat immers -3,7% lager dan 24 uur geleden.

Te zien is dat de low, het zwarte staartje van de candle, precies de oplopende blauwe steunlijn heeft getest. Dat is mooi!

Deze steunlijn is echter niet onwijs sterk, gezien de koers hier eerder in juli al doorheen gebroken is. De steunlijn moet daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden.

4-uurs grafiek

Het kleinere plaatje ziet er interessant uit. Op onderstaande 4-uursgrafiek is duidelijk de downtrend vanaf mei zichtbaar. De groene lijnen op de grafiek en de RSI indiceren positieve divergentie.



Eind juli brak de koers uit de neerwaartse trend omhoog, waarna deze kort in een kleine bearish Rising Wedge werd gedrukt. Dit patroon in combinatie met negatieve divergentie (rode lijnen), zorgde voor een neerwaartse uitbraak. De huidige terugval is een eerste correctie op de uitbraak en kan wellicht een hogere koersbodem opleveren.

Aan de hand van de Rising Wedge kan een maximaal koersdoel worden berekend. Dit koersdoel zou vlak onder de schuin naar rechts lopende steunlijn, van ongeveer $6.410, gezet kunnen worden op een koersniveau van ongeveer $6.300.

De verwachting is dat de koers de komende dagen rustig zal bewegen en niet boven de $6.800 uit zal komen. Voor nu is het wachten op nieuwe positieve divergenties op de RSI. Pas dan kan ik aangeven wanneer er weer een mogelijke stijging begint.

Samenvatting