Zet u schrap, hier gaan we weer. Na een paar weken afwezigheid breng ik u wederom uw wekelijkse dosis technische analyse over bitcoin, met dit keer – speciaal voor de liefhebber – wat extra tools. Het belooft namelijk een spannende week te worden.

Allereerst wil ik graag benadrukken dat technische analyse slechts een handvat is om in te kunnen spelen op bepaalde koersbewegingen. Deze techniek wordt dus niet gebruikt om de toekomst te voorspellen, al had ik dat graag gewild. Helaas heeft – zelfs – Misss Bitcoin geen glazen bol.

Inspireert of enthousiasmeert dit verhaal u niet: neem vooral dan niet de moeite om er toch doorheen te gaan ploeteren. Ik heb de analyse dit keer namelijk extra lang gemaakt ;).

Zonneschijn

Terug naar bitcoin. Na regen komt zonneschijn, zeggen ze weleens, en dat lijkt bij bitcoin deze week het geval te zijn. De koers tuimelde afgelopen weken fors en is nu begonnen aan een trage, maar gestage opwaartse beweging.

Na de koersval van de afgelopen periode is bitcoin in de eerste twee dagen van deze week met ruim 11% opgelopen. In cryptotermen niet eens fors, maar wel netjes. Het lijkt weer de goede kant op te gaan. Om de situatie nader te verklaren pak ik het grote plaatje er ook maar even bij.



Dit plaatje is er een uit het boekje, zo mooi. De bodem lijkt nu echt gezet. Om dat uit te leggen moet ik even wat verder terugkijken. Vanaf december viel de koers van bitcoin als een baksteen uit een luchtballon. De koers kwam terecht in een neerwaartse trend en vormde een driehoeksformatie.

Aflopende driehoek

Die ziet u prachtig opdoemen in het bovenstaande plaatje. Met aan de rechterkant een Descending Triangle. Houd daarbij in het achterhoofd dat zo’n aflopende driehoek in 63% van de gevallen neerwaarts uitbreekt. De dikgedrukte blauwe steunlijn van 5925 dient dus nauwlettend in de gaten gehouden te worden.

Te zien is dat de bodem van deze driehoek afgelopen week extra is aangestampt. De dalende trend is vanaf begin mei teruggekeerd boven de laatste koersbodem. Hiermee is de neerwaartse uitbraak geneutraliseerd. Dit is een positief teken en wat dat betreft is er een opwaartse beweging mogelijk tot 7800 dollar.

Kijkend naar de indicatoren die meelopen in deze grafiek zie ik dat het verloop van de RSI in combinatie met de koers, positieve divergentie (de groene lijn) heeft laten zien. Daar is sprake van wanneer de koersbodems neerwaarts lopen, maar de bodems van de RSI opwaarts.

Volume baart zorgen

Het koopsignaal volgens de RSI lag op het punt waarop deze boven de 30 uitkwam, met een positieve beweging tot gevolg. Het volume baart mij wel enigszins zorgen. Het volume hoort, volgens de Dow Theory, de trend te bevestigen. Dit lijkt nu niet het geval te zijn.

Ik pak ook maar even een korter time-frame erbij om goed te kunnen bekijken wat de koers op de korte termijn van plan is. Hiervoor is de 4-uursgrafiek de meest ideale uitgangsvorm voor cryptocurrencies.



Het eerste wat opvalt is dat de RSI in deze grafiek erg hoog staat, en die stijging is behoorlijk rap verlopen. De koers bevindt zich momenteel in zogeheten overbought gebied. In combinatie met het afnemende volume, dat aantoont dat het aantal kopers op de markt afneemt, baart mij zorgen op de korte termijn.

Potentie richting $7800

Er is dus ruimte voor bitcoin om de steunlijn rond de $6380 nog even te testen. Om daarna weer opwaarts te gaan.

Samenvatting: