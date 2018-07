Fouten die je kunt maken als belegger, komen door de grote volatiliteit bij cryptocurrencies extra snel aan het licht. Wat dat betreft kan beleggen in digitale valuta erg leerzaam zijn. En kostbaar. In dit artikel vind je zeven fouten die veel cryptobeleggers maakten.

Fout 1: In één keer instappen

Eind vorig jaar bereikte de blockchainhype haar hoogtepunt. De koers van Bitcoin steeg van 300 euro in januari 2017 naar 3700 euro in oktober. November werd een recordmaand, waarin de koers van Bitcoin meer dan verdubbelde.

Terughoudende beleggers kregen het gevoel de boot te missen en stapten alsnog in voor het hele budget dat ze voor cryptocurrency bedacht hadden. Dit jaar daalden alle cryptomunten. Beleggers die in december 2017 kochten staan op een negatief rendement.

Voor starters die al voor november all-in gingen pakte het goed uit. Maar door in één keer in te stappen namen ze wel een groot risico. Het is verstandig om gefaseerd een nieuwe markt te betreden. Als je je inleg over meerdere maanden spreidt, is je portefeuille minder onderhevig aan koersschommelingen.

Stijgen de koersen, dan heb je een goed rendement op je eerdere aankopen. Dalen de koersen, dan koop je voor hetzelfde geld meer munten en vergroot je je bezit in munten.

Fout 2: Wachten op het juiste moment

Cryptocurrencies vormen een controversiële beleggingsklasse, die voortdurend onder vuur ligt. Ze zijn ongereguleerd, voldoen niet aan traditionele economische wetten en kennen geen monetair beleid. Pleitbezorgers van cryptocurrencies schetsen vooral de kansen: een democratisch schuldenvrij geldsysteem waaraan iedereen in de hele wereld kan meedoen.

Met name dat perspectief zorgde ervoor dat Bitcoin steeg van 20 euro begin 2013 tot ruim 5000 euro nu. Ethereum werd in 2015 verhandelbaar voor minder dan 1 euro en staat inmiddels op 370 euro.

Veel beleggers wachten op het “juiste moment" om in te stappen. Bij een stijgende koers wachten ze op een dip. En wanneer de koers daalt, zoals in de laatste maanden, worden ze gegrepen door de negatieve berichtgeving en de onzekere markt. Dit is de fase waar we ons nu bevinden. De Bitcoinkoers daalde in 2018 al 55%. Is nu dan het juiste moment?

Fout 3: Geen exit-strategie

De beslissing om te kopen wordt meestal genomen met een overtuiging dat de koers omhoog gaat. Wanneer je geen strategie hebt voor een daling, is de kans groot dat je blijft hopen op een stijging en zo het hele ritje naar beneden maakt en uiteindelijk alles verliest.

Hierbij is punt 7 van belang, doe onderzoek en bedenk vantevoren wanneer je verlies gaat nemen. Lees meer hierover op IEX in Wat is uw exitstrategie? van Peter de Ruiter.

Fout 4: Alles verkopen bij stijging

Als belegger ben je gewend aan bescheiden rendementen. Per jaar is 5% netjes, met misschien een uitschieter naar 10% als je het goed doet of geluk had. Cryptocurrencies hebben tot nu toe veel grotere uitschieters laten zien, waardoor cryptobeleggers soms in korte tijd op flinke winst stonden.

Een veelgemaakte fout is bij een stijging alles te verkopen om winst te nemen. In dit bekende voorbeeld nam Greg 500% winst in 2011 met een paar honderd euro aan bitcoins.

Als je gelooft in de munt en voor de lange termijn belegt, kies er dan voor om bij een flinke koersstijging je inleg of een deel eruit te halen.

Fout 5: Alles verkopen bij daling

Wanneer de koers daalt komen er emoties los. Je voelt het verlies, ook al is het maar op papier. De overtuiging die je had bij de aankoop vervaagt en de twijfel slaat toe. In 2014 daalde de bitcoinkoers over het jaar van 800 euro naar 300 euro.

De daling maakten dat veel instappers hun verlies namen en cryptocurrencies geheel de rug toekeerden. Een jaar later begon de gestage opmars van cryptomunten. Ook hier is belangrijk: handel met een strategie en doe onderzoek.

Fout 6: Goedkope munten scoren

Voor iemand die begint met cryptomunten is het onderscheid tussen de munten lastig te maken. Een prijs van 5.000 euro voor 1 bitcoin lijkt dan duur. Er zijn honderden goedkopere munten te kiezen, die ook meer waard kunnen worden.

Bijvoorbeeld Ripple (XRP) handelt op het moment van schrijven voor minder dan een halve euro. Voor 1.000 euro kun je 0,2 BTC of 2.000 XRP kopen. Wat doe je? De gedachte gaat: "Als een ripple stijgt naar 10 euro, maak ik 20x winst. Hoe groot is de kans dat een bitcoin 100.000 euro waard wordt?"

Munten vergelijken op prijs is erg misleidend. Er komen 99 miljard ripples in omloop, tegen 21 miljoen bitcoins. Bitcoin is daarmee veel schaarser, wat de hogere prijs per munt verklaart. Het is beter om te vergelijken op basis van totale marktwaarde. Deze informatie kun je vinden op bijvoorbeeld coinmarketcap.com.

Fout 7: Kopen zonder onderzoek

Elke belegger heeft persoonlijke voorkeuren. Je gaat mensen tegenkomen die met veel overtuiging een aandeel aanprijzen met een onderbouwing waarom het de klapper van 2018 gaat worden. Bij cryptomunten is dit niet anders. De toekomstvisies zijn groots en dan kan het verleidelijk zijn om te vertrouwen op de inzichten van anderen.

Bedenk wel dat jouw geld op het spel staat. Cryptomunten gaan gepaard met een hoog risico. Vaak is de software nog niet uitontwikkeld, zijn er nog geen toepassingen in de praktijk en is onduidelijke hoe groot het netwerk van gebruikers is.

De term hiervoor in cryptojargon is DYOR. Do Your Own Research. Probeer belangrijke vragen voor jezelf beantwoord te krijgen. Zijn de initiatiefnemers achter de munt bekend? Wordt er nog actief aan ontwikkeld? Is de munt verhandelbaar op meerdere exchanges? Hoe onderscheidt de munt zich van gangbare munten zoals Bitcoin en Ethereum?

Beleggen in cryptomunten is beleggen met hogere volatiliteit en risico’s dan in ‘gewone’ beleggingen. Een strategie bepalen, gefaseerd instappen en goed onderzoek doen is de juiste manier om deze nieuwe beleggingsklasse aan je portefeuille toe te voegen.

Posities van de auteur: Robert-Reinder Nederhoed belegt voor persoonlijke vermogensopbouw o.a. in cryptocurrencies. Hij bezit bitcoins en ethers. Nederhoed bezit geen Ripple.