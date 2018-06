Cryptocast #18: Begrijpen Nederlanders privacy wel?

Sinds midden februari maken Herbert Blankesteijn en Boris van de Ven samen een podcast geheel in het teken van crypto's. IEX.nl is partner van de Cryptocast en daarom publiceren wij wekelijks de podcast. Luister Cryptocast #18 hier Deze Cryptocast is Ancilla van de Leest te gast, privacy-expert en voormalig lijsttrekker bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen voor de Piratenpartij. Tegenwoordig is ze werkzaam voor de privacyvriendelijke search engine Startpage.com. Ons nieuws: Herbert: EOS wil maar niet op gang komen. Dat schijnt te maken te hebben met het stemproces op grond van stake en het risico voor private keys waar dat mee gepaard gaat. Hoop dat iemand daar meer van weet dan ik.

Madelon: professor John Griffin en Amin Shams keken naar de relatie tussen tether en bitcoin. Ze concluderen "dat tether gebruikt lijkt te worden om zowel de bitcoinkoers te stabiliseren als te manipuleren". Op het moment dat er weinig vraag is naar bitcoin zouden er nieuwe tether-tokens uit het niets zijn gecreëerd om daarmee bitcoin te kopen – en zo dus kunstmatig de vraag aan te wakkeren.

Boris: De RSI (resistance strength index) op de Weekly Bitcoin Chart was nog nooit zo laag sinds 2016. Wat is er aan de hand? Belangrijke links: Start Mail, een privacyvriendelijk alternatief voor Gmail. Vaste onderwerpen: Tweets die zijn binnengekomen op @CryptocastNL.

Het beleggingsspel van Herbert, Boris en Madelon. Madelon nadert Herbert op de voet en staat nog slechts een paar dollar achter. Ze staat alweer op $556. Boris staat met zijn portefeuille van 50% bitcoin iets lager op $522. Herbert leidt - nog wel - met $567 aan vooral altcoins, maar hij levert ruim $200 in. Het was een dramatische week voor hem. Vaste Cryptocast team Cryptocast op Twitter @CryptocastNL.

Boris van de Ven, maker van Gamekings op Comedy Central.

Herbert Blankesteijn, presentator van BNR Digitaal.

Madelon Vos, bitcoin-analist.

