Prijsanalyse: Ether, ripple en bitcoin cash

Bitcoin heeft na de opleving van april weer flink wat terrein moeten prijsgeven. Het lukt bitcoin maar niet om een nieuwe opmars in te zetten richting hogere regionen.

Ik bespreek vandaag de drie grootste crypto's na bitcoin en beoordeel of deze technsiche plaatjes wellicht een ander verhaal vertellen.

Ether

Ether (ETH/USD), de currency van het Ethereum-platform, is na bitcoin de grootste crypto met een marktkapitalisatie van ruim $50 miljard. Ether is in april hard opgeveerd en heeft daarbij zowel de dalende trend als de weerstand van de laatste koerstop gebroken.

De daling die vanaf begin mei werd ingezet lijkt vooralsnog slechts een correctie op deze voorgaande stijging. Dit betekent dat wanneer de koers een bodem weet te vormen boven de bodem van april, dat er een nieuwe (grotere) opleving mag worden verwacht.

De RSI indicator is een goed hulpmiddel om te bepalen of een correctieve fase op het punt staat te worden afgebroken. Deze indicator geeft de kracht van een beweging aan. Wanneer de koers nog een lagere bodem vormt en de indicator niet meer, spreken we van positieve divergentie.

Bij Ether is dit momenteel het geval. We zien in juni nog een lagere koersbodem, terwijl de indicator een bodem vormt op gelijk niveau met de bodem van eind mei. Ik verwacht daarom dat Ether nu een aanval kan gaan inzetten op de dalende toppenlijn. Het technische beeld klaart echter pas verder op wanneer de koers ook boven de top van begin juni rond $629 weet te breken.

Dan zal er ruimte vrijkomen voor een stijging richting de top van mei rond $838, maar hogere niveaus sluit ik ook niet uit.

Ripple

Ripple is de twee na grootste crypto met een marktkapitalisatie van ruim $20 miljard. Bij Ripple (de currency heet overigens XRP, Ripple is de naam van het bedrijf erachter) zien we vrijwel hetzelfde technische beeld als bij Ether. De koers ten opzichte van de dollar (XRP/USD) lijkt te worden opgevangen ruim boven de bodem van april en de laatste koersbodem van de correctieve fase wordt gevormd met positieve divergentie in de RSI-indicator.

We verwachten ook hier dat er een herstel kan worden ingezet om de correctieve fase af te breken en een aanval te doen op de weerstand van de laatste koerstop. Voor Ripple ligt dit niveau op ongeveer $0,705.

Als de koers hierboven weet te breken, zal het technische beeld verder opklaren en mag er een grotere koersstijging worden verwacht. Volgende koersdoel ligt dan op de top van april rond $0,967.

Bitcoin cash

Bitcoin cash (BCC/USD) werd gevormd toen bitcoin op 1 augustus 2017 een hard fork doormaakte. Deze cryptocurrency heeft inmiddels een marktkapitalisatie van $15 miljard.

Voor bitcoin cash geldt hetzelfde als voor de hiervoor besproken crypto's. De correctieve fase is intact, maar we zien signalen die duiden op een mogelijke ommekeer van de trend. Als het bitcoin cash lukt om de correctieve fase af te breken, zal er een koopsignaal worden gegenereerd wanneer de koers boven de top van begin juni rond $1.215 weet te breken.

Volgende koersdoel ligt dan rond $1.850, gevormd door de top van april.

Conclusie

Samenvattend stel ik vast dat het technische beeld van de drie grootste cryptocurrencies na bitcoin er technisch wat beter bijliggen dan bitcoin zelf. De koersen van ethereum, ripple en bitcoin cash lijken te worden opgevangen boven de bodems van april, terwijl bitcoin daar recent al onder is gezakt.

Als deze drie crypto's een herstel weten in te zetten en zowel de correctieve fase weten af te breken en boven hun weerstand weten te sluiten, dan verwacht ik een periode van fors hogere koersen. Nog even geduld dus.