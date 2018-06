Bitcoin koers fors onderuit, maar waarom?

De koers van bitcoin is zondag fors gezakt. Waar de koers in de ochtend nog $7.600 noteerde, zakte deze 's middags al gauw door de $7.340. Ondanks de kortstondige steun, bereikte bitcoin zondagavond een dieptepunt van $6.650.

Volgens persbureau Bloomberg is de snelle daling te danken aan een hack van Coinrail, een zuid-Koreaans handelsplatform. Coinrail staat niet bekend als een van de grotere exchanges met hoge handelsvolumes.

Toch is er volgens TechCrunch zo'n $400 miljoen buitgemaakt door de hackers. Het handelsplatform laat weten nauw samen te werken met autoriteiten en andere platformen om de daders te achterhalen.

Paniek

Eerder dit jaar, op 31 januari, stalen hackers ook al $500 miljoen aan cryptocurrencies. Dit bracht een behoorlijke paniek op de markt. Hierdoor ging de koers in zes dagen van $10.000, naar slechts $6.000.

Ten tijde van schrijven is de cryptomarkt overladen met rode cijfers. Van alle 100 coins uit de top van Coinmarketcap staan er slechts twee in de plus. Tether, de coin die gebackt is door de dollar, met 0,51% en veritaseum met een plus van 8,99%.