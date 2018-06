Sinds midden februari maken Herbert Blankesteijn en Boris van de Ven samen een podcast geheel in het teken van crypto's.

IEX.nl is partner van de Cryptocast en daarom ben ik, Madelon Vos en gastvrouw van IEX Crypto, wekelijks in de podcast te horen om mijn prijsanalyses met de luisteraars te delen.

Deze Cryptocast spreken we met Patrick van der Meijde, mede-oprichter van Arnhem Bitcoinstad en wisselkantoor Bitkassa, over de kansen van bitcoin als betaalmiddel, hoe je ondernemers en consumenten over de streep trekt, bitcoin-fees, de rol van een smeermiddel als het Lightning-netwerk, privacy coins en met name Monero.

Ook legt Patrick uit dat als je écht denkt dat bitcoin in waarde stijgt, je een volle wallet moet aanhouden voor je boodschappen. Dat doet hij zelf ook en dan ben je op termijn goedkoper uit.

Arnhem Bitcoinstad is een initiatief om zoveel mogelijk ondernemers en detailhandels bitcoin te laten accepteren. Het ontstond uit het idee van een bitcoin-kroegentocht, die er ook daadwerkelijk kwam.

Bitcoin-wisselkantoor Bitkassa ontstond weer uit de software die is ontwikkeld om geïnteresseerde ondernemers in staat te stellen die bitcoins te incasseren.

Het beleggingsspel van Herbert, Boris en Madelon. Madelon boekt weer een winst van bijna 14% en staat alweer op $569. Ze is Boris voorbij, die enkele dubbeltjes lager staat met een portefeuille van 50% bitcoin. Herbert leidt - nog wel - met $770 aan vooral altcoins, een winst van $75 deze week.

