Het is donderdag en dat betekent dat ik weer voor u klaarsta met een portie technische analyse. Graag benoem ik nogmaals dat deze column bedoeld is voor de crypto-liefhebber en handelaar die graag van de TA-toolset gebruik maakt. Voor lezers die dit onderwerp niet aanspreekt: verdoe uw tijd vooral niet aan het doorploeteren van dit stuk, het is dit keer extra lang.

De afgelopen week was er weer zeer weinig nieuws, zo weinig dat het nu wel echt begint op te vallen. Ook de koers schommelt maar beperkt, denk hierbij aan een procent of 5.

Ik pak het grote plaatje er weer eens bij. Ditmaal wil ik u graag een andere grafiek laten zien dan ik normaliter doe. Gisteren was het namelijk 6 juni en naar dit moment heeft men dagenlang - dat is heel lang, in cryptotermen - uitgekeken. Al geruime tijd gingen de geruchten de ronde over de '6th pattern.' Nu hoor ik u denken, deze ken ik (nog) niet en dat kan kloppen, ik kende hem namelijk ook niet.

Volgens deze theorie bereikt bitcoin op de zesde dag van elke maand een top of een bodem in de prijs. Deze maand zou dat dus een bodemprijs indiceren. Al geruime tijd deden de geruchten de ronde of dit toeval was, of dat hier sprake was van marktmanipulatie. Zelfs de illuminati zijn meerdere keren naar voren geschoven als potentiële manipulator van dit fascinerende spel van vraag en aanbod.

Wie of wat het ook geweest mag zijn. Deze theorie vind ik toch behoorlijk interessant. Mijns inziens is er echter een grote kans dat, doordat menig cryptohandelaar nu de focus legt op een ommekeer van de trend, dit daarom juist niet gebeurt.

Deze mogelijke gebeurtenis zit immers al verdisconteerd in de koers. Het doet mij denken aan de uitspraak van Warren Buffett: “Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.”

Onderstaande afbeelding circuleert al geruime tijd rond op Twitter. De koers staat inmiddels wel een stukje hoger dan gisteren, dus of de '6th pattern' opgaat is nog een kwestie van afwachten.



Klik op het plaatje voor een grote versie