Ook Duitsland houdt de crypto's in goed in het vizier. De marktkapitalisatie van cryptocurrencies is weer flink aan het toenemen en de ATM's, waar bitcoins en andere crypto's kunnen worden gekocht, schieten als paddenstoelen uit de grond.

Momenteel zijn er wereldwijd al 3.200 ATM's waar crypto's gekocht kunnen worden. Vanuit Duitsland kwam vorige week echter nieuws naar buiten dat deze ATM-markt mogelijk om zeep zou kunnen helpen.

De minister van Financiën deed aan de hand van onderzoeksresultaten van de BaFin, de Duitse financiële toezichthouder, de volgende uitspraken tijdens een persevenement van persbureau Reuters:

"Elk instituut dat toestemming heeft tot 'proprietary trading', heeft ook het recht om machines te hebben die het mogelijk maken om bitcoin in te wisselen voor euro's. Wij hebben echter geen weet dat een Duitse bank dit tot op heden heeft toegepast."

Weg vrij voor de banken

Dit houdt in dat ieder financieel instituut met een banklicentie een geldautomaat zou kunnen upgraden om zo de inwisseling van cryptocurrencies mogelijk te kunnen maken.

Voor zover bekend, is dit door geen enkele Duitse bank toegepast. Wel meldde BaFin dat slechts zes Duitse banken momenteel cryptocurrencies hebben gekocht of hier in handelen.

De makers van crypto-ATM's zijn er zacht gezegd niet blij mee, want door deze opstelling van de toezichthouder is de weg vrij voor de banken om ook crypto's via automaten te gaan wisselen. Dit is overigens makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien daarvoor iedere geldautomaat in Duitsland omgebouwd zou moeten worden om QR-codes te kunnen scannen, om daarmee de inwisseling mogelijk te maken.

Maar willen de banken dit überhaupt wel?

Kortom, het is nog maar de vraag of de banken daadwerkelijk hiermee de concurrenctie aan zullen gaan. Het hangt af van veel factoren, waaronder transactiekosten, terugverdientijd en of Duitse banken cryptocurrencies echt als valuta zullen gaan beschouwen.

De Duitse markt is wel een interessante om in de gaten te houden. Zo werkt Duitsland samen met Frankrijjk aan regels voor bitcoin. En de Duitse beurs lanceert een app waarmee men vanaf september zonder transactiefees kan handelen in cryptos.

